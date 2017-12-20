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晚报红娘帮帮团第101期相亲会带您告别单身
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-26 09:04

　　2017年即将画上句号，这一年您的收获如何？在夜深人静的时候，您是否独自黯然神伤？在这个城市里，孤单的您是否也期待一场轰轰烈烈的恋爱，和心爱的人一起走遍城市的每个角落，走过未来的每个春夏秋冬？

　　在这个浪漫而热闹的季节里，让晚报红娘帮您打造一场浪漫邂逅吧！29日晚，晚报红娘帮帮团2017年最后一期相亲会邀您一起浪漫跨年、现场脱单。

　　本次相亲会是晚报红娘帮帮团第101期相亲会，将在位于洛阳宝龙广场水系龙街的u-know轰趴馆举行。这是一个温馨舒适的场地，您可以品茶、吃饭、喝酒、唱歌、看电影，还可以打台球、玩体感游戏。另外，相亲会现场还有爱情游戏、三分钟约会等丰富多彩的活动，让大家消除陌生感，尽享浪漫时分。还没有爱人的您赶紧报名吧！

　　约会时间：12月29日晚7：00-9：00

　　约会地点：洛阳宝龙广场水系龙街u-know轰趴馆

　　约会对象：23岁至40岁的单身人士

　　邀约人数：限60名单身男女(因场地有限，报满为止)

　　活动费用：每人50元，所收费用为活动互动成本费

　　报名方式：

　　微信报名：关注微信公众号“洛阳晚报红娘帮帮团”(lywbhn)，回复“最新活动”，根据要求填写表格内容，按照提示填写报名信息(如身份信息、择偶要求等)，然后点击“提交信息”，系统提示“提交成功”即为报名成功

　　转账：1.转账给支付宝账号13721672650(支付宝昵称：凤)，并留言注明您的姓名、电话。备注很重要，一定不要忘记

　　2.转账之后，添加此账号为好友，我们会在支付宝上告知报名成功

　　3.如果您不习惯使用支付宝，可到洛阳日报报业大厦1608室现场报名

　　咨询电话：65156112、65156002 （洛阳晚报记者 毛凤）
[ 责任编辑：史戎戎]
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