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今天洛阳多云转晴 气温-3℃到12℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-26 09:04

　　2018年的脚步越来越近。回想即将过去的2017年，您实现了哪些梦想？是否愿意和大家分享？昨日，小记将这个话题抛在大学同学微信群里，引起了同学们的广泛兴趣，大家积极参与，答案有励志的、有温暖的，还有欢喜的。

　　“这一年，我终于迈出勇敢一步，和不喜欢的职业说拜拜，投身心仪已久的行业。虽然即将面对的全新领域对我来说很有挑战性，但为了梦想，我愿意赌一把。”

　　“今年，我实现了成为人妻和妈妈的‘两级跳’，身上的责任更重了，我会更加努力的！”

　　“要说今年最开心的事儿，那肯定是瘦身成功啊，自从减掉30多斤赘肉后，感觉自己穿啥衣服都像明星，以前的人生白活啦！”

　　…………

　　看了这些回答，小记觉得，梦想不一定要很伟大，比如，用攒了很久的钱为父母买件礼物、利用假期完成一场计划已久的旅行……都可称为微小而温暖的梦想。

　　前几日，小记采访了一名来自洛宁的果农，老人为了多卖一些水果，每天要在街头站很久。于是，小记在自己诸多微小的愿望中加了一个：希望今年的冬天别太冷，就像这几天一样，风和日丽，让长期在室外工作的人们能多感受到一些温暖。

　　这些天老天爷很眷顾我市。据市气象台预计，本周我市基本无降水，平均气温正常，周极端最低气温-4℃，山区-6℃。周内以晴天到多云的天气为主，今天和周四冷空气实力较弱，东北风3级左右；周六受较强冷空气影响，有4级左右的偏北风，扩散条件较好。

　　具体预报为：今天白天全区多云转晴天，东北风2级到3级，气温-3℃到12℃；明天多云到晴天，东北风2级到3级，气温-2℃到9℃；周四多云到晴天，偏东风3级左右，气温-1℃到8℃；周五多云，偏南风转偏北风3级，气温0℃到10℃；周六多云转晴天，偏北风4级左右，气温1℃到8℃。

　　最后，小记还想说一句，若您在街头看到骑着三轮车卖水果的果农，不妨买些水果，帮助果农早点儿回家。（洛阳晚报记者 刘心 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：史戎戎]
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