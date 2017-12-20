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电梯内装座位 这事儿挺稀奇
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-26 08:25

　　电梯轿厢内安装了不锈钢座位

　　西工区一个小区的电梯轿厢里，多了两个不锈钢座位。有的居民觉得“碍事，影响电梯正常使用”，老年居民却说“坐着挺舒服”，安装者则称是“为了防止电动车进入电梯”。

　　小区电梯内装座位，是便利还是碍事？电梯轿厢内能否随意增加设置？昨日，《洛阳晚报》记者进行了采访。

　　1 电梯轿厢里多了两个座位，有人称赞有人反对

　　在电梯轿厢内安装座位的是西工区置隆花园小区。昨日上午，记者在该小区10号楼看到，正在使用的3部电梯有2部装有不锈钢材质的座位，为正方体方凳设计，中间用不锈钢管连接，底部焊接在电梯地板上。

　　一名女性业主告诉记者，这俩不锈钢座位是物业人员安装的，已有几年了。“每天早晚是用电梯的高峰期，这俩座位占的空间可不小，人多的时候，经常需要等好几趟才能坐上电梯。”她说，自己和一些业主曾经到物业反映过，要求拆除座位，但对方没有同意。

　　并非所有业主都对电梯内的座位反感。采访中，一位住在16楼的老人说，自己身体不好，一进电梯就头晕，每次坐在座位上才觉得很踏实。“这俩座位中间有不少空隙，无论是坐人还是站人，影响都不是特别大，不用拆除。”一名住在17楼的男性业主说。

　　2 小区物业称，此举是为了防止电动车进入电梯

　　“在电梯内安装座位，主要是为了消除安全隐患，还能方便老年人和残疾人。”该小区物业公司工作人员告诉记者，电梯内的座位是他们2年前安装的，目的是防止居民将电动车推入电梯运到楼上充电，带来安全隐患，引发火灾。

　　该工作人员称，小区广场上就有供电动车和自行车停放的公共停车区域，还设有充电插座，可以满足日常使用。另外，推电动车进出电梯时，如果不小心，很容易撞击电梯门、内壁和安全触板，时间长了会加大设备损耗。

　　那么，万一高层住宅发生事故需要专业人员持援救设备上楼，或者业主有大件物品需要通过电梯搬运，座位会不会成为障碍？“小区只有高层住宅装有3部电梯，且每栋楼我们都预留了1部电梯作为消防电梯，没有安装座位。”该工作人员说。

　　3 电梯内能否装座位无明确要求，但电动车进电梯真的不安全

　　针对小区电梯内能否安装座位的问题，河南省特种设备安全检测研究院洛阳分院院长郭鹏伟说，目前对此并没有明确要求，加装座位没有改变电梯的核心部件，只是会对电梯的核载重量和承载人数造成一定影响。

　　“建议物业部门平时做好座位的维护保养工作，最好能够在显眼处张贴‘注意安全’‘老年人专用席’等提醒标志，得到居民理解。”郭鹏伟说，电动车往往超大、超宽，频繁进出会使电梯在运行过程中偏载，确实对电梯的安全以及使用寿命造成较大影响，物业公司的这一做法从某种程度上来说也属无奈之举。他建议，从安全角度考虑，业主还是不要把电动车推进电梯。

　　记者通过网络查询了解到，除了在电梯里安装座位，外地还有一些拒绝电动车进电梯的做法，值得借鉴。比如郑州一小区的物业公司在楼道口安装了铁栅栏，既不影响婴儿车和轮椅通过，又能阻止电动车进入；广西柳州的一个小区，物业在居民楼电梯口前设置环形桩和不锈钢围栏，用于阻止电动车进入。为了节省电梯空间，成都一小区的物业人员在电梯内侧的两个角落加装护栏，海口一个小区则在电梯内装了一个钢管架子，同样收到了阻止电动车进入的效果。（洛阳晚报记者 李岚 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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