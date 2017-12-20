700多期《讽刺与幽默》送给需要的人

【居民反映】
涧西区瀛洲新村小区居民徐先生：我喜欢漫画，家里攒了很多《人民日报》的漫画增刊《讽刺与幽默》，我想把它们送给需要的人。
【记者采访】
徐先生今年78岁，一直非常喜欢看漫画。1979年1月，《人民日报》的漫画增刊《讽刺与幽默》创刊后，他每期都会购买并收藏，30多年过去了，他家里已经攒了700多期。
“《讽刺与幽默》里面有不少漫画，平时没事儿我就喜欢翻翻。”徐先生说，对于初学漫画的人来说，《讽刺与幽默》是有用的辅助教材。有一段时间，自己还试着临摹里面的图画，很有意思，现在年龄大了，看书比较费劲儿，他希望把它们送给有需要的人。
您如果对徐先生收藏的《讽刺与幽默》感兴趣，可以拨打电话15515396503和他联系，不过，需要您约定时间上门自取。（洛阳晚报记者 李岚）
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