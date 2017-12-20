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二楼要开火锅店 楼上居民很担心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-26 08:25

　　【居民反映】

　　洛龙区隆安富阳花园小区居民陈女士：近期，小区临街一门面房正在装修，听装修工人说是要开火锅店。这家店把抽油烟机的排烟管道安装在了小区外墙上，我们担心，开业后油烟会不会影响附近居民的生活。

　　【记者采访】

　　昨日上午，《洛阳晚报》记者在现场看到，陈女士所说的正在装修的火锅店位于该小区临街门面房二楼，安装在外墙上的排烟管道直径约30厘米，从店门的玻璃中伸出，顺外墙向下延伸，管道出风口距地面约2米。

　　自称火锅店负责人的王先生说，店方火锅底料均由公司总部统一配发，厨房主要用于熬制高汤和配制调料，不会因炒火锅底料等情况产生呛人气味。他们还根据相关部门的要求，安装了一组饭店专用的抽油烟机，油烟被设备净化后才会排出。

　　“按照最初设计，抽油烟机排烟管道直接从厨房的窗户通向窗外。”王先生说，因厨房楼上就是住户，他们接到居民反映后，就对排烟管道做了改进处理，不但增加了管道长度，还调整了安装位置。

　　小区物业经理赵女士证实了王先生的说法。“商家装修期间，在我们的要求下其提供了抽油烟机的产品合格证。对方接到居民反映后，也对排烟管道安装位置做了调整。”赵女士说，此前，物业公司接到居民反映后，和店方进行沟通，也是为了防止今后给居民生活带来不便。

　　洛龙区一名消防队员说，他们通常以整个小区为单位进行消防验收。门面房作为构成小区的一部分，接受验收的项目主要有消防设施是否齐全、安全通道是否保持畅通等。若火锅店排出的油烟等确实影响到小区居民，可由物业方出面协调解决此事，居民若发现存在火灾隐患可拨打96119举报。（洛阳晚报记者 刘心）
[ 责任编辑：史戎戎]
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