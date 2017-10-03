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栾川：廊道生态修复路子多
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-26 08:45

　　逢山开路——这是豫西山区破除交通瓶颈的必然选择。然而，削坡填沟、劈山筑路势必对生态环境造成影响。

　　如何修复廊道沿线的“生态补丁”？今年，栾川县依托百城建设提质和廊道绿化工程，因地制宜，试点推广了高次团粒喷播、生态袋护坡、育林板植绿等多种生态修复技术，让廊道沿线6万多平方米的裸露山体、土坡重新披上绿装。

　　高次团粒喷播技术

　　不久前，栾川县城凿山而筑的长春南路两侧还是裸露的崖壁。如今，密密匝匝的绿色植被已覆盖整个坡面。

　　走近观察发现，山体上铺着一层细密的钢丝网，钢丝网与稻壳、花生壳等材料混合制成的特殊“土壤”混合在一起，绿油油的草木就植在这牢固的“土壤”之中。(图①)

　　“绿色植物都是‘喷’上去的。”栾川县林业局工程师万建东说，这种生态修复方法叫作高次团粒喷播技术，主要用于矿山废弃地、高陡岩石边坡等区域的生态修复。

　　具体来说，生态修复施工伊始，首先要对山体进行平整清理，并铺设固定钢丝网，然后利用高压喷射装置，将混合了稻壳、锯末、复合肥、黏合剂、保水剂等材料的泥浆，一遍一遍喷涂至山体表面，凝固后形成8厘米的基质层。随后，将植物种子与泥浆混合，喷射在基质层上方，再形成2厘米厚的种子层。

　　“这种‘土壤’既有保水性，又有透气性，适宜植物生长，还能被牢固吸附在山体和铁丝网之间，有效抵御风雨侵蚀。”万建东说。

　　生态袋护坡技术

　　在石质山区植绿，关键在实现植被与山体的连接；对土质边坡进行生态修复，关键在治理水土流失。在栾川县鸾州大道地质广场东侧，利用生态袋护坡技术，将改变这里的坡面结构。

　　“生态袋护坡技术主要由生态袋、连接扣、植被三个技术要素组合而成，旨在形成一个集生态修复、环保等功能于一体的边坡防护结构。”承担工程建设的工程师罗福广说。

　　记者在现场看到，一排排“沙袋”错落有致地码放在路边土坡上。(图②)“这些‘沙袋’就是生态袋。”罗福广介绍，生态袋由聚丙烯长丝无纺布制成，具有良好的抗冲刷、抗老化、透水不透土等性能，装满营养土后，自下而上依次沿坡面码放整齐，生态袋之间由钉板状的连接扣固定，然后向表层喷射种子层。

　　“伴随着植物生长，发达的根系将起到‘深根锚固’‘浅根加筋’的作用，使生态袋个体及系统与边坡紧密连接，大大提升边坡的整体性、稳定性。”罗福广说。

　　育林板植绿技术

　　沿鸾州大道向西，在城南一处山坡上，白色育林板围成的树穴鳞次栉比排列开去，看上去十分壮观。年初种下的白皮松、爬山虎长势良好，给裸露的山体增添了勃勃生机。(图③)

　　育林板植绿技术是改善植被稀疏的石质困难地生态条件的有效途径。与高次团粒喷播技术的整体绿化效果不同，育林板植绿主要通过点缀式绿化提升景观效果。

　　“在生态修复中，第一步要在山体上打入锚桩，再将弧形育林板固定在钢锚之上，往育林板围起的狭小空间内填土后，方可栽植植物。”万建东说，育林板作业施工难度大，工人要悬吊在岩壁上进行打桩作业，土壤也要一筐一筐背上去。

　　育林板内空间虽小，但植物搭配十分讲究：树穴靠山一侧种上爬山虎向上攀爬，沿路一侧种上藤类植物下垂蔓延，树穴中央则栽植常绿白皮松垂直生长。这种搭配方式，可以实现立体绿化效果。

　　“廊道生态修复难度高、投资大，是国土绿化必须啃下的硬骨头。”栾川县林业局局长谢红伟说，栾川将在试点基础上，总结经验、逐步推广，真正用生态修复的实际行动，换来万紫千红的美丽春天。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 申艳梅 杨书涛 文/图）
[ 责任编辑：周萌]
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