洛阳市两专家入选“中原学者”

日前，省科技厅对2018年度“中原学者”评审结果进行公示，我市有两名专家入选，分别是河南科技大学教授宋克兴和解放军61489部队高级工程师秦有权。截至目前，我市已有11人入选“中原学者”。

宋克兴现任河南科技大学材料科学与工程学院院长兼高温材料研究院院长，长期从事高性能铜合金及先进制备加工技术相关基础理论研究和技术开发工作，曾获国家科技进步二等奖2项，省部级科技进步一等奖2项、二等奖4项，取得国家发明专利38件。

秦有权是解放军61489部队首席技术专家、高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，曾获得国家科技进步二等奖2项，军队科技进步一等奖3项、二等奖5项，人防设计一等奖1项，并获得“军队高层次科技创新领军人才培养对象”“军队杰出专业技术人才”等荣誉称号。

自2007年开始，“中原学者”每年评审一次，旨在通过对我省科技人才的资助，培育我省高端科技领军人才品牌，造就一批科技领军人才及院士后备人才。此前我市已有樊会涛、洪开荣、张永振、李红霞、魏世忠、严大洲、田克恭、刘瑞朝、王继生9人入选。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 任姣姣）