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洛阳市荣获2017海交会“优秀组织奖”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-26 08:24

　　近日，2017中国海外人才交流大会暨第19届中国留学人员广州科技交流会(以下简称海交会)闭幕，我市荣获大会组委会颁发的“优秀组织奖”，成为全国20个获奖城市之一。

　　海交会由教育部、科技部等部委主办，已成为国内规模最大、开放度最高、覆盖所有海外人才、在海内外最具影响力的海外人才与科技信息交流平台。

　　近年，我市多次组团参加海交会。今年，我市被大会组委会确定为协办单位，是我省唯一在展会上设置特装展位的城市。围绕全市“9+2”工作布局，结合“565”现代产业体系建设的实际需求，市人才办和市人社局组织高新区、洛龙区、河南科技大学、国家大学科技园等单位和企业参展，参展代表先后与300多名参会人才及10多个参展城市进行了交流，进一步提升了我市在海内外的知名度和影响力。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 安一宁）
[ 责任编辑：周萌]
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