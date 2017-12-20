洛阳6个贫困县2万余人吃上干净放心的水

家里通水后，村民生活方便多了

李胜伟帮村民修水管

核心提示

今年，伊川县平等乡宋店村解决了全村最后近200户村民的吃水问题。“清泉”引到家，村民终于告别到老井旁等待担水的日子。

这是今年我市重点民生实事工作之一的农村引水安全巩固提升工程的一个缩影，今年，我市6个贫困县2万余人像宋店村村民一样，吃上了干净、放心的水，提前两个月实现今年既定目标。

过去

村北老井旁，每天都聚满担水人

“胜伟，能来看看不？俺家水表好像漏水了。”接到同村人木合君的电话，李胜伟骑上摩托，顺着村里供水管理房门前的大坡，一路向村南头驶去。

李胜伟身后，是今年7月6日伊川县平等乡宋店村新建成的一座50立方米的蓄水池。随着这座蓄水池落成，全村最后近200户村民的吃水问题也解决了。加上之前村里建的那座127立方米的蓄水池，如今宋店村不仅能满足自己村村民的吃水、用水需求，还能为邻村马回营村供水。

从供水管理房到木合君家，李胜伟一定会经过村北的老井。井边的皂角树，已有一米多粗，是村里许多人心中的“老村民”。老井，就更出名了，过去村里家家户户吃水、用水都靠它。

李胜伟说，村里通水以前，每天清晨，老井旁聚满了等待担水的人。有时候，一整天老井旁都人流不断。后来，村里家家户户开始打自备井，到老井担水的人渐渐少了。然而自家打的井都较浅，没过几年，就抽不上来水了，老井旁又渐渐热闹起来。

现在

水龙头里流“清泉”，告别天天担水的日子

到木合君家，打开水表池盖，水表旁的地面上已有一片水印。李胜伟连忙伏在地上仔细瞧。

“老哥，别着急，是水管连接处的螺丝松了，拧紧就不漏水了。”说罢，李胜伟拿出摩托车踏板上的工具箱，找出扳手，在螺丝上拧了几下，水管慢慢地不滴水了。

“胜伟，你要忙完，去俺家，说说水表是咋包哩？”

“中，你等等我，这就去。”

听到路过村民王山的话，李胜伟连忙起身，抖抖衣服上的土，又推着摩托车出发了。

宋店村今年新建的蓄水池位于村北，是全村地势最高处。在蓄水池旁不远处，有一口250米深的深井，水源足、水质好。每天，新鲜的水源从深井中抽出，进入蓄水池，经过消毒，再以自流的方式，流入村民家，王山家就是其中一户。

这个冬天，是王山家通水后的第一个冬天。他听说，冬季气温低，上冻后水表上的玻璃容易冻裂，造成接口处漏水。眼看着天越来越冷，心急的他连忙让李胜伟帮忙包水表。

走进王山家，小院东侧，有一口十几米深的自备井。只是，三年前井里就已抽不出水了。

在家里通水前，王山每天都要和儿子交替到村北皂角树旁的老井担水，一家七口，每天至少要担两担水才够用。“吃上自来水，别提多方便了。我今年66岁，身体不如从前了，天天去担水，身体确实受不了。”王山说，他还算了笔账，村里水费的标准是每吨两元，一家七口人，每月的水费也就40元左右。比起用自备井时，天天用电抽水，还能省一些。

亮点

他一年到头围着“水”转，为村民服务

一辆小摩托、一部158开头号码的手机，这是李胜伟平时离不开的两样东西。碰上谁家水管裂了、水龙头坏了，打个电话，李胜伟就第一时间赶去修，而且还不收修理费。

走在宋店村的巷子里，经常能见到墙上打着“水”字和一串158开头的手机号。

李胜伟说，以前都是给大家发名片，可时间一长发现，名片不好保存，好多人遇急还是找不到电话。所以他就把自己的电话，写到了村里几条主路的墙上。

为了方便村民，李胜伟一般是24小时值班。说起为何在村里干水工，李胜伟说，起初，村里是让他来管理每天蓄水池供水、放水的，但考虑到村里大部分人都是刚吃上自来水，碰到问题不会解决，漏水了要找外村人来修，耽搁好几天吃不上水，于是他就自学修理，给大家帮忙。

如今，李胜伟不仅上门给大家修水管，宣传水管、水表养护知识，还负责起村里全部主水管的检修工作。

“好政策把‘清泉’给咱送到家，咱更要把运水的管道、输水的机械等维护好，让村里家家户户‘清泉’不断。”李胜伟说。

数据

我市6个贫困县2万余人吃上干净、放心的水

作为我市今年的重点民生实事之一，我市农村饮水安全巩固提升工程10月底已全部建设完成，提前两个月实现今年既定目标。宜阳县、伊川县、汝阳县、洛宁县、嵩县和栾川县6个贫困县的2.36万人，吃上了干净、放心的水。

“水质、水量、取水方便程度及保证率，是我市农村饮水安全巩固提升工程的重点。”市水务局相关负责人表示，按照要求，水质要达到国家饮用水标准；水量要达到每人每天30升以上；取水方便程度要求取水来回时间最长不能超过20分钟；保证率为90%，也就是说在100天中，至少保证90天有水可用。（洛阳晚报记者 李雨璐/文 张斌/图）