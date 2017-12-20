洛阳：推进军民融合发展 抓好人防工程建设

我市要加快建设以地铁换乘站点为中心、功能完善的片区地下综合体，并与重点目标地下疏散掩蔽场所互联互通。这是记者从昨日召开的全市人民防空会议上获悉的。

会议指出，未来，我市各级各部门要着眼平战一体，加快推进军民融合发展步伐，抓好人防工程建设：积极推进城市地下空间开发利用规划、地下综合管廊建设规划、地下轨道交通建设规划、人防工程规划等“多规合一”，形成覆盖全域的地下空间开发利用总体规划；积极推进人防建设与智慧城市、海绵城市、地铁等重大专项建设相结合；充分发挥人防工程产业链长、关联度高的优势，重点开发建设地下停车场、地下商业综合体、地下商业街，为创新创业提供场所、搭建平台，以服务民生推动军民融合发展。

省人防办党组成员、巡视员朱雪生，市领导王琰君、董建亚、王中立等参加会议。（洛阳日报记者 苏楠）