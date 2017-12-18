确保交出新时代首张精彩答卷——十三论决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程

时间是伟大的书写者，人类的伟力，是这位书写者手中的巨笔。

再过几天，2017年就要画上句号了。能不能打好今年“收官战”、实现明年“开门红”，是对学习贯彻党的十九大精神和省委、市委全会精神实际成效的一次检验。市委书记李亚在市委十一届五次全会上强调，各地各单位要立足当前、真抓实做，确保交出迈进新时代的第一张精彩答卷。

新时代是更加强调“赶考意识”的时代。

1949年，毛泽东同志提出了“进京赶考”的命题。经过艰苦的跋涉，从执政中国的赶考，到发展中国的赶考，再到民族复兴的赶考，我们党这场考试还没有结束，还在继续。党的十九大指出，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位，对党和国家工作提出许多新要求。从新的历史方位重新出发，始终抱定“赶考意识”，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦、实现人民对美好生活的向往继续奋斗，才能确保我们的初心不改、航向不乱、脚步不停，才能开创经得起历史和人民检验的不朽业绩。

新时代是更加突出“节点意识”的时代。

“一些重要的时间节点，是我们工作的坐标。”党的十九大确定的目标任务有近期的，有中期的，也有长期的，要分清轻重缓急，结合各地区各部门自身实际，把党中央提出的战略部署转化为本地区本部门的工作任务，有计划有秩序地加以推进。尤其2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期中最先抵达的一个时间节点，其重要性不言而喻。市委十一届五次全会明确指出，当前重点是要把决胜全面小康与推进“9+2”工作布局结合起来，把目标细化到各个体系、各个专项和重点项目，科学确定任务书、时间表和路线图，确保各项目标都有抓手、能落实、可考核。

找准工作的坐标，一个时间节点一个时间节点往前推进，把正确的决策部署一抓到底，奋进的脚步才不会踏空，发展的蓝图才不会悬空。

新时代是更加需要“担当意识”的时代。

有人说，新时代是“大时代”，伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，新征程上我们要干成很多大事；也有人说，新时代是“跨时代”，全面建成小康社会、基本实现现代化、建成社会主义现代化强国，步步都是大跨度。作为国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市、带动全省发展新的增长极，洛阳在决胜全面小康、基本实现社会主义现代化、建成社会主义现代化强市上，不仅要在时间节点内不折不扣完成目标任务，还要努力走在全国全省的前列，这是我们应有的责任担当。“有多大担当才能干多大事业，尽多大责任才会有多大成就”，新作为是踏踏实实干出来的，绝不是“闭着眼睛构想未来、睁开眼来理想变成现实”，真正推动一个时代展现出前所未有的新气象，就看我们有没有担当的宽肩膀。

确保交出迈进新时代的第一张精彩答卷，是对使命感、方向感和紧迫感的考验。对年初定下的目标任务完成得怎样，心中须有数；对来年的工作目标、任务、举措、抓手、路径，胸中要有谱！

面对即将过去的2017年，我们要确保主要经济指标增速达到或超过年初预期目标，确保民生实事件件兑现承诺，确保脱贫攻坚取得实实在在的成效，确保污染防治不拖全省后腿，力争各项工作都能有更好结果。面对即将到来的2018年，要按照“站位高、目标明、措施实、行动快”的要求，抓紧把工作谋深谋细谋实，力争新的一年在重点工作、重点领域、重点环节上取得新突破、增创新亮点、打开新局面，使发展的质量更高、效益更好、后劲更足；要统筹抓好重点事项，圆满完成人大、政府、政协换届，认真做好监察体制改革试点工作，特别关注困难群众生活保障，实施今冬明春大规模国土绿化行动，切实抓好信访稳定、安全生产、社会治安综合治理等工作，确保社会大局和谐稳定。

“举头红日近，回首白云低。”

光阴飞逝，唯有奋进者才能在新征程留下深深的印记，把“没有比人更高的山”豪迈地刻上群山之巅。新时代的宏伟蓝图已经在河洛大地铺陈开来，把小事做精细、把虚事做实在、把难事做成功、把大事做精彩，我们要交出无愧于时代的答卷！（洛 平）