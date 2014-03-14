洛阳市今年牡丹增植任务完成

今年我市计划新发展牡丹种植面积5万亩，根据各县(市)区自查报送情况统计，目前种植已全部完成，林下间作牡丹是其中的亮点。

市林业局牡丹开发管理办公室(以下简称市牡丹办)相关负责人介绍，与其他植物不同，牡丹在我市种植一般从9月底开始，12月底之前结束。今年牡丹增植区域分布于我市15个县(市)区，包括新安县、孟津县、栾川县、伊川县、洛宁县、宜阳县、偃师市、嵩县、汝阳县，和高新区、吉利区、伊滨区、老城区、洛龙区、瀍河区。

在我市今年新发展的大田牡丹中，观赏牡丹有洛阳红、状元红、乌龙捧盛等品种，这些牡丹今后可用于公园及城市道路绿化等领域；牡丹育苗以洛阳红为主要品种，主要分布于老城区、伊滨区等；油用牡丹种植以凤丹为主，增植区域为洛宁县、高新区等；鲜切花牡丹种植主要分布于栾川县等，那些地方的高海拔种植基地可拉长鲜切花花期并提升鲜切花品质。

此外，在我市今年新发展牡丹种植面积中，林下间作牡丹为一大亮点。林下间作牡丹是在经济林下种植牡丹的一种模式，因牡丹性本耐阴，这种模式可充分利用土地资源。新安、孟津、汝阳、洛宁等县的林下间作牡丹面积较大。

截至目前，全市已累计发展牡丹种植面积约26万亩。牡丹产业是我市加快构建“五强六新五特”现代产业体系的重要组成部分。近年，我市将牡丹产业发展作为调整农业结构、扩大对外开放、促进经济发展的重要举措，形成了观赏、油用、催花、切花和加工销售全产业链的特色产业。（洛阳日报记者 赵佳 通讯员 张雪琴）

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林下间作牡丹被纳入牡丹产业发展奖补范围

记者从市牡丹办获悉，《洛阳市牡丹产业发展奖补办法》有效期原本截至今年4月，为进一步鼓励牡丹种植，促进牡丹产业持续健康发展，将有效期延长至今年年底，奖补对象、奖补范围、奖补项目及标准不变；对2015年至2016年种植的牡丹，仍按原政策执行。

另外，林下间作牡丹也被列入我市牡丹产业发展奖补范围。林下间作牡丹的种植面积标准为每个小班(林业术语，可理解为“某一片种植区域”)面积不低于50亩，相对集中连片面积不低于200亩；奖补标准为验收每亩成活数达1500株，按每亩300元进行奖补。 (赵佳)