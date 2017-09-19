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本月底，洛阳990余块河长公示牌将全部“上岗”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-26 08:26

　　这几日，不少到洛浦公园散步的市民，发现河堤边绿地上多了醒目的河长公示牌。昨日，《洛阳晚报》记者从市水务局获悉，到本月底，我市河流、渠道、水系周边的990余块河长公示牌将全部“上岗”。

　　这些河长公示牌都有啥作用？跟着记者去瞧一瞧吧。

　　河流、渠道、水系由谁管？河长公示牌上一目了然

　　“洛河是黄河十大支流之一……”昨日清晨，记者在瀍河入洛河河口、洛阳八小景“瀍壑朱樱”西侧的洛浦公园内看到，几名晨练的市民正饶有兴致地阅读着河长公示牌上的文字。

　　这块河长公示牌正面，详细公示了负责洛河水资源及环境管理的各级河长名单，包括省级、市级、县级、乡级、村级五级河长。哪名河长负责洛河沿线哪个区域，一目了然。

　　根据我市河湖渠分级管理名录，我市共有127条河流及9条渠道、水系设立河长。到本月底，我市河流、渠道、水系周边的990余块河长公示牌将全部“上岗”。

　　河长公示牌按照什么标准设立？

　　市河长制办公室工作人员表示，一乡设一牌，城市区范围内的河流、渠道及水系，则为一个办事处设一块牌子。以老城区为例，共有5条河渠需设立河长，分别为洛河、瀍河、中州渠、铁路防洪渠及邙山渠，涉及8个办事处，这些河渠流经哪个办事处，哪个办事处就需要设立河长公示牌。

　　河不清水不美，市民可通过电话、微信反映

　　在洛河省级河长公示牌上，还列明了省、市、县三级监督电话。

　　“最近，市区的河流、渠道及水系河长公示牌相继树立，我们也接到了市民打来的电话，提供相关举报信息。”市河长制办公室工作人员说，他们会根据市民反映问题的类型及事件大小，转交给相关部门，或继续向上一级河长制办公室反映，力求做到件件举报有回音。

　　那么，究竟哪些事儿归河长管？

　　河长将负责河流的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复等，牵头组织对侵占河道、围垦湖泊、超标排污、非法采砂、破坏堤防、破坏航道、电毒炸鱼等问题依法清理整治。

　　市民发现问题，打电话反映只是渠道之一。在每块河长公示牌下方还有个二维码，市民可用微信扫一扫，进入相关单位的微信公众号，留言反映问题。

　　看见他人河边丢垃圾，可找河道基层巡查员管管

　　昨日10时许，记者在洛浦公园洛阳桥东侧见到赵磊时，他刚刚结束了上午的巡河工作。

　　双手捧着手机，拇指飞快地按着屏幕上的虚拟键盘。赵磊正在将上午的巡河情况，整理发送至自己所在办事处的河长工作群里。今年11月，经过培训的赵磊成为洛河老城区段的一名河道基层巡查员，打那以后，洛河洛阳桥以东至瀍河入洛河河口处的2.17公里内，经常出现赵磊穿着蓝色马甲巡河的身影。

　　按照河道岸线每3至5公里一人的标准配备，今年年底前，我市城市区内将有1600余名河道基层巡查员上岗。您若在河边碰上他人乱丢垃圾、攀折河流沿线花木等问题，也可找河道基层巡查员来管管。（洛阳晚报记者 李雨璐 张斌 通讯员 王德军 王子栋）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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