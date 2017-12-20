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本周洛阳多风多云多晴天 还有一股较强冷空气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2017-12-25 14:20

　　洛阳网讯　上周的洛阳，总是晴天加暖阳，若不是时而有寒风“作祟”，总让人觉着不像在冬天。

　　据河南省气象局预报，本周前中期全省最高气温呈明显偏高趋势，周内将有两次冷空气影响我省，时间分别在周二和周末前后。所幸的是冷空气较弱，我市最低气温基本稳定。本周洛阳依然阳光在线，以晴天间多云天气为主。

　　记者从洛阳市气象局获悉，预计本周我市基本无降水，平均气温正常，周极端最低气温-4℃左右，山区-6℃左右。周内以晴天到多云天气为主；周二、周四冷空气较弱，东北风3级左右，扩散条件一般；周六较强冷空气影响，有4级左右偏北风，扩散条件较好。提请相关单位和个人关注最新天气预报和预警信息。具体预报如下：

　　12月25日(周一)：晴天到多云，偏南风2～3级，-3℃到9℃;

　　12月26日(周二)：多云转晴天，东北风2-3级，-2℃到11℃；

　　12月27日(周三)：晴天转多云，偏南风2～3级，-2℃到9℃；

　　12月28日(周四)：多云到晴天，偏东风3级左右，-1℃到8℃；

　　12月29日(周五)：多云，偏南风转偏北风3级，0℃到10℃；

　　12月30日(周六)：多云转晴天，偏北风4级左右，1℃到8℃；

　　12月31日(周日)：晴天间多云，偏南风2到3级，-3℃到9℃。(见习记者 谢娜娜)
[ 责任编辑：周萌]
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