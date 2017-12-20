唐宋东都西京留守录：这个地理学家 人品官品都不赖

唐代段成式在《酉阳杂俎》里记载了这样一则故事。

唐代，滑州境内大旱。一天，义成节度使(又称郑滑节度使，统辖郑州、滑州等地)叫来两个手下，说：“今岁荒旱，烦君二人救三军百姓也。明天会有两个穿暗红色衣服的人骑马出城，你俩悄悄跟着，看他们消失在哪里。”

二人得令，悄悄跟了二百里后，两个红衣人在一座大墓前消失了。接到回报，节度使大喜，派人拿着铁锹等物赶过去掘开大墓，“获陈粟数十万斛”。

这位神奇的节度使叫贾耽，是中唐宰相，也是历史上杰出的地理学家。在做义成节度使之前，他还做过东都(洛阳)留守。

心胸宽广的他，避免了一场军中骚乱

贾耽，沧州人，公元751年入仕，在任东都留守前做过临清县尉、汾州刺史、山南东道节度使等官。

《旧唐书》里记载，公元784年，唐德宗从奉天(今陕西乾县)出奔梁州(今陕西汉中)，贾耽让行军司马樊泽到唐德宗行在(天子巡幸所到之地)奏事。樊泽事毕赶回来，正值贾耽大摆宴席。这时，忽然有公文送至，令樊泽代替贾耽任节度使，贾耽则被任命为工部尚书。

贾耽看过公文后不动声色，继续和属下吃喝。宴席结束后，他将樊泽叫到身边，让他看了公文，而后让大伙儿拜见新上司。

牙将张献甫很生气，说：“樊泽是代替您去问候皇上的，怎敢替代您的职位？此人的良心被狗吃了，我杀了他！”

贾耽生气了，说：“你这是什么话！樊泽是皇上任命的，他现在是节度使！”当天，他带着张献甫离开任所，赶赴唐德宗行在，军中于是安定，一场骚乱就此避免。

此后不久，贾耽被任命为东都留守。

“怎么能让邻居住在野外”

公元786年，义成节度使李澄去世，其子李克宁企图承袭父职，总揽军中事务，但在汴州刺史刘玄佐的警告下，他打消了这个念头。唐德宗任命贾耽接替李澄的职位，贾耽便由洛阳搬至滑州办公。

曾经谋反的淄青节度使李纳，虽然最后表示归顺，但心中仍有不甘。一次，他手下数千兵将经过滑州，贾耽的部下不想让这些人入城，说：“李纳虽然表面上听朝廷的命令，心里却不安分，还是让他的人马待在城外吧，以防万一。”

贾耽摆摆手，说：“我们跟人家是邻居，怎么能让邻居住在野外？”他下令让李纳的兵马进城，并好好安排食宿。

贾耽喜欢打猎，任东都留守时，按照规定他是不能出洛阳城的，但考虑到他的爱好，唐德宗特许他到洛阳近郊尽兴。

到了滑州，贾耽还是喜欢打猎，常常带着上百人骑着马到李纳的治下追禽逐兽。李纳不但不生气，反而很高兴，觉得贾耽胸襟开阔，令人佩服，所以自始至终都不去侵犯义成。

不仅是一位好官，还是一位地理学家

公元793年，贾耽被任命为宰相。《旧唐书》里记载：“自居相位，凡十三年，虽不能以安危大计启沃于人主，而常以检身厉行以律人。每自朝归第，接对宾客，终日无倦……”

贾耽除了是一位好宰相，还是一位杰出的地理学家。

贾耽喜欢地理，史载，凡是到大唐出使的外族人，或是大唐派往外族出使归来的人，他一定找到人家，“讯以山川土地之终始”。天下各处的地形，各个少数民族的风土人情，他都能“区分指画，备究源流”。

因为吐蕃攻陷大唐的陇右地区已经多年，当地曾经的营垒已无法知道，贾耽根据自己的了解，绘制了《关中陇右及山南九州等图》，献给朝廷。“德宗览之称善，赐厩马一匹、银采百匹、银瓶盘各一。”

公元801年，在长期积累的基础上，贾耽指挥人绘制了一幅“广三丈，纵三丈三尺”的《海内华夷图》，并撰写了四十卷的《古今郡国县道四夷述》。唐德宗大喜，大加赏赐。

公元805年，唐顺宗即位。同年，贾耽病逝于长安的家中，享年76岁。（洛阳晚报记者 陈旭照）