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洛宁一果农遭遇卖梨难 好心店主送水送凳帮其“打广告”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-25 08:54

　　陈明儒正在整理车上的沙梨

　　昨日上午，市区街头虽然寒意阵阵，来自洛宁县的果农陈明儒却感受到了来自这座城市的温暖：“前几天，见我在小区门口卖不出去梨，一个好心闺女不仅给我送来热水、板凳，而且在小区的业主微信群里替我‘打广告’。经她一宣传，小区好多居民都来买梨，原本几天都没卖出去的梨，不到1个小时就被买光了。”

　　见沙梨不好卖，好心店主帮果农“打广告”

　　昨日上午，《洛阳晚报》记者在涧西区路劲世府名邸小区北门见到了陈明儒，他旁边的三轮摩托车上还剩半车沙梨。

　　67岁的陈明儒是洛宁县东宋镇马村人，是村里的贫困户。他说，自家的果园里种有一片沙梨树，每年能结1000多斤沙梨。因孩子们都在外地打工，为补贴家用，每年12月，陈明儒都会撇下老伴儿和孙辈，独自骑上4个小时的三轮摩托车来市区卖梨。

　　本月中旬，陈明儒拉着一车沙梨来到市区，他花160元在南昌路附近租了一个月的房子，每天到各个小区门口流动售卖。14日，他把梨车开到了路劲世府名邸小区门口。

　　由于天冷，陈明儒的生意并不好，一车梨卖了好几天仍没卖完。他指着小区门口的一家便利店说，15日下午，该店的女店主主动为他送来热水和板凳，得知他的梨不好卖，对方还在路劲世府名邸小区的业主微信群里帮他“打广告”。

　　很快，不少业主找到陈明儒，大家你买3斤、我买5斤，他剩余的40多斤梨很快就卖完了。

　　送梨给店主，对方执意掏钱买，他想通过晚报致谢

　　“见我的梨卖完了，她还要给我煮面条，让我吃饱再走。”陈明儒说，虽然他婉拒了对方的好意，心里却比吃了热面条还暖和。让陈明儒过意不去的是，由于忙着卖梨，他没顾上问对方的名字。

　　22日，陈明儒从家里又拉来了一车梨，专门来到那位女店主的店里，给她送了一袋。没想到，对方收下梨后，又找到陈明儒，硬要塞钱给他。“你赚钱不容易，我不能白要你的梨，这是买梨钱。”那位女店主说着，再次替陈明儒在业主微信群里“打起了广告”。

　　对方的举动让陈明儒十分感动，他想通过晚报谢谢对方。“卖梨期间，我每天都要看房东家订的《洛阳晚报》。”他抱着试试看的态度，拨通了本报的热线电话。

　　见果农受冻挺难受的，她称只是举手之劳

　　昨日，记者见到了陈明儒口中的“热心闺女”，对方不愿透露名字，只说自己姓张。“这些都是举手之劳，换成任何人都会帮他。”张女士说，她今年30多岁，在路劲世府名邸小区门口开了家便利店，也是该小区的业主。

　　“那天很冷，风也大，他(陈明儒)冻得不停地搓手跺脚，我看了挺难受的，所以给他送去了热水和板凳。”张女士说，她观察发现，当天下午只有一名顾客买了陈明儒的梨。

　　15日晚，为了让陈明儒早点儿卖完梨回家，张女士在小区的业主微信群里发了一条“广告”：“北门便利店门口有位洛宁老人在卖梨，就是炖着吃的那种沙梨，很不错的，5元一斤，天气挺冷的，他一天也没卖出去多少，大家如有需要可以来买点儿。”

　　消息发出后，很多热心业主响应。31岁的业主李萍萍此前已在陈明儒那里买了4斤梨，但15日晚上，她又买了10斤。为啥要这么做？李萍萍说，她和张女士想的一样，希望用自己的微薄之力，帮陈明儒早点儿回家。（洛阳晚报记者 刘心/文 李卫超/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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