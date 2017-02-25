洛阳市民走进地铁建设现场 来看看他们的“观后感”

幸运读者走进洛阳地铁建设现场

用DV记录现场情况

10岁的顾原赫是涧西区东升一小的一名小学生，也是一个机器迷，更是《洛阳晚报》的忠实读者。昨日，顾原赫走进地铁1号线建设现场，他全程都很兴奋，一路走一路问，说要把这次经历写成作文分享给同学们。

15日，本报发布报名参加走进地铁建设现场的信息后，顾原赫和妈妈第一时间报了名，成为此次活动的参与者。其他来到现场的幸运读者有着怎样的感受？快来看看他们的“观后感”吧。

3岁的“地铁小专家”，让大家惊呆了

●兰承泽3岁市实验幼儿园小班

“爸爸，这就是咱们洛阳自己生产的‘牡丹1号’盾构机……”刚进入地铁建设现场看到盾构机，3岁的兰承泽就来了这么一句，惊呆了众人。

原来，兰承泽是一个小地铁迷，他2岁多第一次坐地铁后，就老是缠着爸爸兰江辉问地铁的相关问题。后来，兰江辉干脆给小承泽买了一本《地铁是怎样建成的》，跟孩子一起阅读，盾构机、刀盘、台车这些别人听起来很专业的名词对小承泽来说早已是“老朋友”了。

“我家住在西关九龙鼎附近，自从那个站开建，他每天放学后至少去看半小时。”说起小承泽对地铁的痴迷，兰江辉既高兴又无奈。他说，家里订了《洛阳晚报》，看到这个活动后，如何报名参加就成了家里的中心工作，为了提高“中奖率”，家里每个人都报了名。

昨日活动现场，“地铁小专家”小承泽丰富的地铁知识让大家十分震惊。市轨道公司有关负责人说：“说不定这就是未来的洛阳地铁人。”

72岁社区通讯员全程“采访”

●蔡福庆72岁铁路部门退休职工

笔记本、照相机、摄影师专用马甲……专业的装备让白发苍苍的蔡福庆在人群中十分显眼。蔡福庆2014年加入《洛阳晚报》社区通讯员的团队，跑活动“采访”成为他退休后的主业。

“我曾经是搞铁路建设的，几十年过去了，技术发展一日千里，我想来学习一下。”蔡福庆说，在听说地铁隧洞如今采用管片铺装后，他特别震惊——管片铺装的意思是盾构机刀盘负责开挖，一旦掘进空间足够大，盾构机就会把管片粘贴到隧洞壁上，就像贴瓷砖一样。

“这不就跟搭积木一样吗？”蔡福庆用本子和镜头认真地记录下来，当天下午就把内容上传到自己社区的信息群中。

了解盾构机“牡丹1号”

他组建了地铁爱好者交流群

●王政伟44岁“洛阳地铁精英”QQ群群主

在我市有一个自发成立的地铁爱好者组织，王政伟就是其中的积极分子。从1994年第一次在北京坐地铁后，他就积极投入到洛阳地铁的促成工作中。

“我通过各种渠道了解地铁获批筹建的流程，多次给发展改革委、住建部打电话、发邮件，希望他们尽快批复洛阳地铁建设。”王政伟说，地铁是他心中最大的梦想，跟他一样有地铁情结的100名网友加入了“洛阳地铁精英”QQ群。群里过去讨论的是洛阳地铁项目审批进展，后来讨论的是地铁站点、线路的设置，如今他们关注的则是建设进度和技术。

“走进地铁建设现场相当于我的圆梦之旅，希望以后还能有这样的活动。”王政伟意犹未尽地说。

同是干工程，他“偷师”来了

●夏建锋43岁洛阳市政建设集团涧东养护分公司经理

地铁史家湾站所在的区域跟夏建峰的工作密切相关，他负责老城区和瀍河区周边的道路养护工作，用他的话说，他是负责地上工程的，地铁则是地下工程。

“我想来学习一下，也算‘偷师’吧。”夏建峰说，我市地铁建设的标准化场区非常出名，场区硬化、全封闭围挡、安全实验室、人脸识别安检系统、喷雾降尘系统……在夏建峰的笔记上记录了不少“知识点”。他说：“确实和地面道路施工区别很大，地铁施工技术含量高，工序要求也更严格，接下来我将结合自己的本职工作，提高施工质量和安全标准。”

他专程坐高铁从郑州赶来

●陈志强38岁在郑州经营儿童康复中心

昨日17时许，陈志强坐上了开往郑州的高铁。

陈志强是洛阳人，常年在郑州工作，但他特别关注家乡的发展，每天都通过《洛阳晚报》官方微信、电子报等渠道了解洛阳的变化，地铁建设就是他密切关注的信息之一。

得知我们要举办这次活动后，陈志强多次给我们打电话、留言。22日，当记者打电话通知陈志强时，他接起电话第一句话就是：“你们终于给我打电话了……”

“我坚信，地铁一定给会洛阳带来巨变，我爱这个城市。”抵达郑州后，陈志强在电话里动情地对记者说。

-记者手记

这是《洛阳晚报》联合市轨道公司举办的第二次走进地铁建设现场的活动，共有千余名读者报名参加活动，两次直播参与人数更是有近7万。从中，我深切感受到洛阳人对地铁的关注和期盼。

明日，地铁1号线盾构机将正式开始掘进；同日，地铁2号线建设将全面启动……“地铁时代”正在快步走来，《洛阳晚报》将继续关注地铁建设的“台前幕后”，争取更多带领读者朋友走进地铁建设现场的机会。

我们知道，地铁所承载的意义和情感远不只交通本身。城市框架将被拉开，洛阳将成为真正的国际文化旅游名城；交通出行选择更多，市民的生活将变得更加绿色、便捷、舒适……（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 牟岩松 马毓鋆/文 记者 张怡熙/图）