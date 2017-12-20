《消防安全责任制实施办法》印发 我市相关负责人进行解读

国务院办公厅日前印发《消防安全责任制实施办法》(以下简称《办法》)，进一步明确了消防安全责任，完善了消防安全责任体系。昨日，市防火安全委员会相关负责人接受《洛阳晚报》记者采访，对《办法》进行了解读。

问：出台《办法》的背景是什么？

答：现有的法律法规和政策性文件，对一些消防安全责任规定得不是很具体，特别是对行业部门、政府有关职能部门的消防安全职责规定得不够具体，导致社会单位主体责任不落实、违法成本低、消防安全违规违章等问题频出。《办法》的出台，有利于解决这些顽症。

问：《办法》对消防安全责任制有何规定？

答：《办法》比较完整和系统地明确了消防安全责任制的一些基本原则，特别是明确了党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，消防安全不仅是政府的事，而且是党委和政府要共同承担的责任。

问：《办法》对消防安全责任人有何规定？

答：《办法》明确了地方各级政府的主要负责人，是消防工作的第一责任人，分管的政府负责人为主要责任人，班子的其他成员对分管范围内的消防工作负领导责任。

此外，《办法》还明确了县级以上政府有关部门，要按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，在各自的职责范围内依法依规做好本行业、本系统的消防安全工作。

问：《办法》对单位消防安全有何规定？

答：《办法》明确强调，坚持单位消防安全自查、隐患自除、责任自负，明确单位消防安全主体责任，法人代表负主体责任，是消防安全的责任人。

问：《办法》在责任追究方面有何规定？

答：《办法》明确强调，坚持职权一致、依法履职、失职追责，对不履行或不按规定履行职责的单位和个人要追究相关责任。

发生造成人员死亡或产生社会影响的火灾事故，要求以政府牵头组织调查组进行调查处理，根据事故情况、具体情节来追究相关人员的责任。

过去死亡10人以下的火灾，通常是公安部门牵头组织调查。这次《办法》提出，只要发生人员死亡火灾或者有社会影响的火灾，3人以上的，由市级人民政府牵头组织进行调查；1人以上3人以下的，由县区级人民政府牵头调查。根据调查结果，做出相应处理。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 王倩）