车主注意！年底请及时对车辆检测评级 否则可能面临处罚

临近年底，又到了客运、货运线路繁忙的时候。为保障运输安全，今天，记者想给忙碌的营运车主提个醒：请您自觉按规定周期对车辆进行检测和评级，否则可能面临处罚。

●检测周期有何规定？

市运管局相关负责人介绍，依据交通运输部相关规定，道路运输经营者应当自道路运输车辆首次取得道路运输经营许可证当月起，按照周期和频次，委托汽车综合性能检测机构对车辆进行综合性能检测和技术等级评定。

具体来看，客车、危货运输车自取得道路运输经营许可证当月起不满5年的，每12个月进行1次检测和评级；超过5年的，每6个月进行1次检测和评级。

其他运输车辆自取得道路运输经营许可证当月起，每12个月进行1次检测和评级。

●去哪儿检测和评级？

市区和各县(市)都设有一个营运车辆检测点。市区的检测点为洛阳市谊隆车辆检测有限公司，地址位于310国道与衡山路交叉口东侧100米路南。

检测项目主要涉及车辆的各项性能，如发动机功率、油耗、制动、尾气、灯光等。洛阳市谊隆车辆检测有限公司相关负责人杨毅介绍，检测点会出具详细的检测报告单并进行评级，只有评级达到一级的车辆才符合客运要求。

车主可凭借检测报告单到运输管理部门办理道路运输经营许可证，或者由相关工作人员在已取得的道路运输经营许可证上盖上“已检测”印章，继续营运业务。

●如何处罚？

按照交通运输部相关规定，对未按照规定的周期和频次进行综合性能检测和技术等级评定的营运车辆，县级以上运输管理部门应当责令改正，给予警告；情节严重的，处以1000元以上5000元以下罚款。

市运管局相关负责人表示，为消除安全隐患，我市各级运输管理部门将对未按期检测和评级的车辆进行处罚。如果您发现营运车辆未按规定进行检测和评级，可拨打12328全国交通运输服务监督电话进行举报。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 杨玫）