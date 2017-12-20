市民逛街听见哭声 寻找竟发现婴儿被“绑”车内

被“绑”在车座上的宝宝(视频截图)

核心提示

“如果宝宝的状态不好，我会立刻砸破车窗救人。”昨日，市民王可告诉《洛阳晚报》记者。昨日下午，他和妻子到宝龙国际批发中心购物时，听见一辆电动四轮车内传来宝宝的哭声，走近后发现，一个1岁左右的宝宝被安全带“绑”在副驾驶座位上，独自在车内哇哇大哭。

1 批发中心外，一个宝宝在电动四轮车内大哭

昨日14时40分，王可和妻子一起在宝龙国际批发中心购物，当他们走到西北门东侧时，听见一阵宝宝的哭声。

“我们四下寻找发现，哭声来自一辆白色电动四轮车。”王可说，他们走近后发现，一个宝宝被安全带“绑”在副驾驶座位上，独自在车内。这个宝宝长了两颗下牙，看起来1岁左右，不能确定性别，穿着棉衣和棉袜，脚上没有穿鞋。

王可向附近一家消防器材商店询问，对方称该车不是他们的，也不知道车内有孩子。随后，王可找到西北门东侧停车场门岗郭师傅。郭师傅说，这辆电动四轮车已经在此停了近半个小时。

2 他和妻子守了40多分钟，哄着小宝宝不要哭

王可和郭师傅一起在车身上寻找车主的联系电话，却一无所获。王可的妻子隔着车窗哄着宝宝。

看着孩子哭得上气不接下气，王可和爱人心疼不已，生怕这宝宝出啥意外。15时10分，夫妻俩拨打110报警。在民警赶到之前，俩人就守在车旁边，观察着小宝宝的一举一动。“如果宝宝的状态不好，我会立刻砸破车窗救人。”王可说，幸亏现在是冬天，气温不高，宝宝在车内不会受到高温伤害。

十几分钟后，王可听见遥控器开车的声音，一名20多岁的女子来到车前，打开车门并抱起孩子。王可告诉她孩子哭了很久，建议以后不要把孩子单独留在车内，但该女子并未回应，直接驱车离开。

昨日16时许，记者赶到现场见到了郭师傅。“我在这里工作了大半年，没有见过这个小宝宝和他的妈妈，这个女子应该是来这里逛街的。”郭师傅说，好在孩子没事，他和王先生夫妇都放心了。

3 提醒：把宝宝独自留在车内，危险！

王可的担心并非多余，让宝宝独自待在车内，的确是一件极其危险的事。市妇女儿童医疗保健中心急诊科主任张永超说，当车门、窗紧闭的时候，车就成了一个封闭的、狭小的空间，不但在生理上容易对人体造成伤害，在心理上同样有着不可忽视的消极影响。

第一，密闭车内气温会上升，容易导致宝宝缺氧。第二，在夏季及其他季节气温较高时，宝宝如果长时间不能补充水分，容易脱水昏迷。第三，宝宝在车内，可能因溜车等受到二次伤害。第四，宝宝被独自锁在密闭的车内，恐惧情绪容易带来心理阴影。

本报记者曾做过实验，夏季汽车被暴晒后，车内气温短时间内就能升到50℃以上。由于小孩子的体温调节系统发育不完善，车厢内的高温会导致他们中暑甚至窒息。

4 如遇紧急情况，可用这些办法帮助被困宝宝

张永超说，发现宝宝被独自锁在车内，如果情况紧急的话，市民可采取以下有效方法：

1.安抚宝宝的情绪

宝宝在发现自己被独自困在一个密闭空间内时，会因恐惧而哭闹不止，这样更容易虚脱。因此，救护人员或者家长在解救宝宝时要注意安抚其情绪，让他平静下来听从指挥，配合解救工作。

2.尽快破窗解救

破窗是既快捷又有效的解救方法。情况危急的话，可拨打119联系消防部门，由专业救护人员来破窗，避免宝宝在车内受伤。

3.宝宝被救出后，及时对其做一些抢救工作

救出宝宝后，检查其是否受伤。把宝宝抱到人较少及空气流动的地方，让其呼吸到新鲜空气，补足氧气。如果被救出时，宝宝受伤严重或昏迷，应立即送往医院进行救治。（洛阳晚报记者 余子愚）