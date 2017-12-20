也要避免“亲欲教而子不待”

周末带孩子去看电影，前排坐着一家三口。小男孩五六岁，正是调皮的年纪。电影开始后，他依然不停地喊着、嚷着，甚至跑到银幕前。旁边一对情侣委婉地提出异议，孩子母亲赶紧说：“不好意思，他还小，不懂事，大点儿就好了。”

“孩子还小，大点儿就好了”是很多父母的口头禅，相信大家没少听过。

孩子不讲卫生，“大点儿就好了”；孩子没礼貌，出口成“脏”，“大点儿就好了”；孩子偷拿别人的玩具，“大点儿就好了”……这句话成了很多父母溺爱的托词，家教缺位的借口，结果，错过了最佳的教育时机，往往把孩子“宠”出一身毛病，这才追悔莫及。

很多人觉得，人生最悲哀的事，莫过于“子欲养而亲不待”。想想也是，儿女想要孝敬、赡养父母，父母却不在人世，当然伤心难过又懊悔了，所以，孝老要趁早。其实，“教子”和“孝老”一样，也有最佳时机。错过了，难免会留下“亲欲教而子不待”的遗憾——父母打算教育子女，却发现时过境迁，孩子不会“站在原地”，等着姗姗来迟的教育。

很多父母都有这样的感觉：孩子小时候，说什么都听，到了一定阶段后，父母的教育不仅无效，而且有反效果；孩子犯错时，父母立马指出，往往能改正，超过一定时间，无论怎么苦口婆心劝说，效果都不好……其实，这是因为，父母的教育错过了最佳的时期。

从大的方面来说，人的成长分为婴儿期、儿童期、少年期等，不同的阶段需要不同内容的家庭教育。比如小学阶段，正是养成良好的生活、学习习惯的黄金时期，一旦错过，到了初中高中再去培养生活、学习习惯，不但孩子吃力，家长也会力不从心。从小的方面来讲，孩子犯错后，纠正与引导有个最佳时间，一旦延误，再教育就会事倍功半。

《礼记·学记》里说“时过然后学，则勤苦而难成”。意思是，学习时机过了才去学，再努力也难有成就。说的虽是学习，但对家庭教育同样有借鉴意义。孝不能等，教更不能待！（张宝峰）