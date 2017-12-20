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“少”一事，不如“多”一事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-25 08:35

　　“少”一事，不如“多”一事，该出手时就出手！有温暖滋养的文明，才是真正的社会文明；用温情拥抱的社会，才是一个真正的大家庭。

　　我市一小学生偷拿家中的4000多元钱去买东西，小卖部店主王女士因怀疑而悄悄报警。（>>>>新闻回放

　　人们常说，生活中多一事不如少一事，道理大家都懂，多一事，会给自己添麻烦，少一事，让自己落个轻松自在。不过，有些时候，“少”一事，不如“多”一事。

　　拿王女士来说，如果不多这一事，孩子的父母经济受损事小，年仅9岁的孩子偷拿4000多元，身心受损事大，王女士的“多事”，是一个成年人社会责任心的体现。

　　社会是一个大家庭，看起来陌生的人之间有一条无形的纽带相连，那就是温暖和大爱，对幼童、对老人多一事，会让他们生活得更安全。

　　2003年首个“世界预防自杀日”，南京长江大桥发生一起自杀事件，促使当地人陈思扛着爱心标语牌走上了大桥。在之后的10年中，凭着热心和坚守，他成功劝阻了251人。为打开欲自杀者的心结，陈思还自费开办了“心灵港湾网站”“心灵驿站”，他在日记中写道：“自杀者认为社会黑暗，不值得留恋，我希望自己能做一支蜡烛，给他们一丝光明和希望。”

　　做一支蜡烛，给别人带来温暖与光明，我们也能做到。让该多的事多一些，让该少的事少一些，“各人自扫门前雪”只能让人感受到冷漠。缺乏真情的社会，纵然物质再丰富，也是一片精神的荒漠。

　　换位思考，自己遇到困难时，又何尝不需要他人拉一把？面对需要帮助的人，“少”一事，不如“多”一事，咱该出手时就出手！有温暖滋养的文明，才是真正的社会文明；用温情拥抱的社会，才是一个真正的大家庭。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：史戎戎]
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