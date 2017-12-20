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新安县老人走失后上高速 民警冬夜送她回家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-25 08:37

　　昨日，新安县的王先生给小记来电：我外婆走失后不小心上了高速，感谢高速上的民警帮忙寻找，还把老人平平安安地送回了家。

　　25岁的王先生说，他外婆今年70岁，因早年生病留下了后遗症，现在偶尔会犯糊涂，跑出门就走丢了。为此，王先生的家人特意给她买了定位手表。23日下午5点多，王先生的母亲正在给老人做晚饭，饭做好后却发现老人不在家中。

　　“当时，家人手机上显示的外婆定位在高速上，离家已经有几公里了。”王先生说，他家就住在高速上下站附近，步行到高速站口也就几分钟时间。担心老人已经上高速，王先生赶紧报警求助，新安县警方同时将警情转给市高速大队。

　　“晚上温度低，高速上过往车辆速度快，得赶紧找到老人。”接警后，市高速大队民警王星歌等人与高速路政巡逻车一起行动，上路寻找王先生的外婆。

　　在巡逻的过程中，民警发现老人的定位一会儿东，一会儿西，像是在不断移动。众人都睁大眼睛盯着路边，晚上8点10分，巡逻车行至连霍高速K717南半幅发现了正在步行的老人，经辨认确实是王先生的外婆。此时，老人已经离家走了15公里左右。

　　“看到外婆的那一刻，我心里暖暖的，谢谢民警及时帮忙寻找。”王先生说。（洛阳晚报记者 王博东 通讯员 李旋）
[ 责任编辑：史戎戎]
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