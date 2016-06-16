神鹰救援队洛宁大队成立

“我自愿加入洛阳市神鹰救援队，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，以挽救生命为己任……”23日上午，在洛宁县滨河公园西广场，17名志愿者庄重宣誓，洛阳市神鹰救援队洛宁大队正式成立。

神鹰救援队洛宁大队正式队员及预备队员共50名，由洛宁县公益联合会和部分爱心人士组成。该大队将发挥地域优势，对洛宁及周边山区、河流水库等地突发性事件进行应急联动，配合当地政府部门积极应对，将人员和财产损失降到最低；同时还将积极开展社会爱心活动，重点对农村孤寡老人、留守儿童进行一对一的帮扶活动。

洛阳市神鹰救援队成立于2010年，先后参与过玉树、舟曲、雅安、岷县、鲁甸地震救援及茂县、九寨沟泥石流的救援行动等，救援队自成立以来，共参加重大救援活动287次，救出人员136名。洛宁大队成立后，洛阳市神鹰救援队分支机构已达13个，队伍分布于黑龙江、山东、河北及我省郑州、平顶山、周口、南阳等地。（洛阳日报记者 赵佳）