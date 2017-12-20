女生考前丢身份证 冲进派出所救助

女孩坐警车去考场(警方供图)
昨日，长春路派出所民警告诉小记一件事儿：一个女生参加研究生考试，考前突然找不到身份证。她来到我所求助，在核实情况后，我们为她申请开通绿色通道办证明。
23日早上8点10分，一名女孩急匆匆地跑到长春路派出所值班室，大喊道：“警察叔叔帮帮我，我马上要考试了!”
女孩姓张，是来洛阳理工附中参加研究生考试的，22日夜里突然发现身份证丢失。眼看着到了考试时间，小张很着急，23日一早就打的来到考点附近的长春路派出所求助。
不巧的是，23日是周六，户籍民警没有上班。考虑到小张的特殊情况，在核实其信息无误后，值班室民警为其申请开通绿色通道，办了身份证明。
“办完证明，已是8点22分，小张要在8点45分前入场。”民警说，为了不耽误小张考试，他们用警车送她前往考场。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 肖岩冰）
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