冬天手机电量消耗更快？原来手机电池也怕冷

近日，我市最低气温跌破0℃，有市民发现自己的手机电池不耐用了，电量甚至直接掉到了0，手机自动关机。低温如何影响手机电池？手机电池电量瞬间下降是被冻得了吗？对此，主要从事锂离子电池研究的河科大物理工程学院副教授雷建飞表示，在低温环境下，手机电池耗电量确实会增加，不过电池在出厂前通常要经历-20℃到50℃的温度测试，一般的室外温度它们都能够应对。

实验

将手机放置在-14℃的冰箱中，10分钟后电量仅下降1%

市民刘女士最近发现，她使用的智能手机好像不耐冻。“我的手机当时大概还有20%的电量，下班后走出办公大楼，我本想拿手机扫一辆共享单车回家，却发现手机电量瞬间掉到了2%。”刘女士说。

刘女士称，这样的情况她遇到过两次，两次都是在室外较冷的情况下，其他时间手机电池都没有任何问题。据此，她认为低温影响了手机电池正常工作。

为了验证低温对手机电池是不是有影响，记者将手机放进冰箱中进行实验。

实验一：

将实验手机放进温度为2℃的冰箱冷藏室中，放进去之前手机电量显示为51%，手机处于待机状态。5分钟后取出时，手机电量显示为49%，比之前的电量下降了2%。

实验二：

将实验手机放进温度为2℃的冰箱冷藏室中，放进去之前手机电量显示为33%，手机处于待机状态。5分钟后取出时，手机电量显示为33%，和之前的电量相比没有下降。

注：该实验是针对有市民反映在电量更低情况下，手机电池对低温更不耐受而进行的。

实验三：

将实验手机放进温度为-14℃的冰箱冷冻室，放进去之前手机电量显示为33%，手机处于待机状态。5分钟后查看时，手机并没有出现电量下降的情况；10分钟后查看时，手机电量显示为32%，仅比之前的电量下降了1%。

注：实验手机为安卓系统手机，实验结果仅适用本次实验。

解释

低温影响手机电池，但瞬间关机或因电池处于“亚健康”状态

河科大物理工程学院副教授雷建飞从事锂离子电池研究，在了解了记者用手机做实验的情况后表示，这主要还是与手机电池寿命有关。

雷建飞介绍，现在的手机电池基本都是锂电池，严格意义上应称是锂离子电池。这种电池看起来是固态的，其实内部含有液态的电解液。简单来说，平常电池在工作时，电解液中的锂离子来回穿梭，从一端跑向另一端就是充电的过程，反之则是放电的过程。在低温环境下，锂离子的穿梭受到阻碍，内阻变大；同时，电极材料的结构也会发生一定变化，表现出来就是耗电量增加，电池容量下降。

不过，在正常情况下，一块合格的锂离子电池在出厂前要经过各种测试，在温度方面通常要经历-20℃到50℃的充放电测试。“因此，在大部分正常的温度环境下，手机电池都可以应对，只是在低温环境下耗电量相对增加而已。在冬季，我们感觉电动车跑着没劲儿、电池不耐用也是这个道理。”雷建飞说。

针对市民遇到的手机被冻关机的情况，雷建飞解释，之所以要问手机用了多长时间，是因为锂离子电池也是有寿命的。如果手机电池本身就处于“亚健康”状态，遇到低温刺激，就会出现瞬间掉电甚至关机的情况。当然，也不排除是手机内部系统设置的问题。

提醒

手机电池寿命有限，充电尽量一次充满，避免频繁充电

目前，我们接触的电子设备多数都采用了锂离子电池，那么，如何正确使用才能延长电池寿命呢？

雷建飞介绍，电池的寿命其实指的是其充放电循环次数，当充放电次数达到电池极限时，电池基本上就报废了。手机在日常使用中要合理充放电，一旦手机提示电量较低，就要及时充电，并尽量一次充满，避免频繁充电，因为频繁充电会缩短电池寿命。

另外，笔记本电脑不要长期一直充电，要合理释放电池剩余电量，每个月至少保证一次电量循环。

现在很多人外出时都会配一个充电宝给手机充电，雷建飞提醒：当手机充电时，一定要看适配的充电器电流是否在电池适应范围之内，电流大充电速度就快，但对电池的性能要求也高，如果充电器电流超出电池适应范围，就会造成电池损坏。充电时，手机最好保持关机状态。

此外，锂离子电池不具有记忆效应，首次使用时没有必要“三充三放”，保证合理充放电即可。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 孙旭）