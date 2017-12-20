洛阳“市民之家”具备进驻条件 明年3月底正式投用

外观独特的“市民之家”

简洁、明亮的“市民之家”内部

核心提示

昨日，《洛阳晚报》记者获悉，位于新区的“市民之家”建设装修已完成，初步具备进驻条件，明年3月底将正式投用。

那么，这个颇受期待的“市民之家”到底长啥样？有啥功能？《洛阳晚报》记者前去打探了一番。

看形象

“市民之家”已初步具备进驻条件

“市民之家”位于新区开元湖西侧，北临开元大道，正门位于永泰街西侧。

进入施工围挡区，一个开阔平坦的广场映入眼帘。拾阶而上，二层是服务大厅，进门位置有个大大的服务台，巨幅液晶显示屏似乎在告诉人们这里将是“市民之家”的综合服务中心。

进入服务大厅，南侧一个20余米高的挑空设计让大厅显得明亮大气，垂直设立的木雕背景装饰和悬空飘带状的金属装饰物让大厅颇有艺术气息。

各层大厅在色彩处理上以稳重而典雅的米色系为主，装饰线条以直线为主，看起来简洁、质朴。

记者在现场看到，施工人员已陆续开始进行保洁、精修等后续工作。市城投集团党委书记、董事长周宏伟介绍，为了让“市民之家”早投用、早惠民，从今年9月“边移交、边设计、边施工”开始，项目装饰施工一直在加班加点进行，最多时有500多人同时工作。

目前，“市民之家”已初步具备进驻条件，接下来将移交给市行政服务中心，尽快对接进驻单位，确保明年3月底正式投用。

看功能

服务市民的综合能力大大增强

“市民之家”总建筑面积约4.46万平方米，地上7层，地下2层为停车场，具有行政审批平台、诉求办理平台、综合政务平台、行政监察平台、教育展示平台五大功能。明年3月底投用后，进驻单位将有84个(含二级机构)，业务办理窗口将有294个，且实现“一窗受理，一网通办”，服务市民的综合能力将大大增强。

地上7层的功能，大致是这样分配的：

一层：不动产登记服务区，窗口72个。

二层：社会民生服务区，窗口38个，主要用于解决与群众物质文化生活息息相关的事项办理需求。

二层与三层夹层：设后台审批服务区，有审批室16间。

三层：不动产登记服务区，窗口60个，主要设置不动产登记服务区及相关联的纳税服务区，以及全国一流的数字地税指挥中心等，实现政府面向群众不动产登记服务事项的集中受理和“一站式”服务。

四层：公安综合服务区、出入境审批服务区，窗口18个，另设立旅游信息服务区、市民大讲堂、政务指挥中心、机房、监控服务区等，着力解决群众出入境“一站式”服务，并全程监控政务服务运行，促进各部门、各行业的政风建设。

五层：经济社会事务审批服务区，窗口46个，主要设置经济社会事物审批服务及相关联的企业注册登记服务、公积金缴存贷款服务等。

六层：投资建设项目审批服务区，窗口60个，主要设置投资建设审批服务及相关联的联合审批服务、中介配套服务等。

七层：管理机构办公及保障服务区(服务中心机关办公区、保障服务区、职工餐厅等)。

看配套

既体现人性化，又体现智能化

这里为啥叫“市民之家”呢？因为其配套设施充分体现了来自“家”的关爱。

在市民集中使用率较高的一、二、三层，分别设置有2部扶梯和8部直梯，可满足残疾人无障碍出行需要。

功能用房包含商务中心、更衣室、会议室等，此外还设有母婴室，为需要哺乳的市民提供方便。

在二楼大厅总服务台背面，标有“书香洛阳”四个大字，这里设有图书阅览区，供市民休息等候时使用，未来还将设立党建展览馆、廉洁文化教育活动中心等功能区。

“市民之家”的智能化程度也很高。正在调试智能系统的河南讯飞智元信息科技有限公司副总经理许言午说，“市民之家”将实现无线网络全覆盖，此外还有200多块显示屏分布在各个楼层，为办事市民提供便捷告知服务，智能考勤系统将应用声纹识别、人脸识别、手机APP定位等技术，电子监察系统则能对工作人员的办理效率进行监控。（洛阳晚报记者 连漪/文 张斌/图）