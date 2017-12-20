洛阳老人“一封写给外孙女的信”感动众人

靳庆法(左一)给亲人读存在手机里的家书

“亲爱的外孙女，你好，姥爷又在给你写信了……姥爷今年67岁了，经历了风风雨雨。”12月18日，河南省妇联微信公众号“中原女性之声”发布的“2017河南省最美家书家信”中，有一封是我市涧西区武汉路社区居民靳庆法写给外孙女的信。

今年7月，河南省妇联面向全省推出了“家书抵万金——现代家书家信征集活动”，共收到家书2万多封。经过层层推荐，12月18日，主办方推送了40封优秀作品，靳庆法的家书是我市唯一入选的。昨日，《洛阳晚报》记者来到靳庆法家，听他讲述了这封家书背后的故事。

1 【祖孙俩的故事】夜深了，姥爷还在钻研数学题

“作为一名普通的工人，我踏踏实实工作了大半辈子，最珍贵的收获就是那1000多张没有用过的休息票。等你工作了，也一定要爱岗敬业。”——家书摘抄

“外孙女宝儿(小名)就是我的一切。”靳庆法说这话的时候，眼眶红红的。

经过交谈，记者才知道他这句话的深刻含义。4年前，他的独生女儿因病离世，3年前，他的老伴儿患了癌症，之后他又患了腿部骨质增生……“女儿在世的时候，工作繁忙且时间不稳定，宝儿从满月起就是我们老两口带的。”靳庆法说。

隔代抚养，最容易出现的问题就是“娇惯”，靳庆法却没有这样做。他知道自己文化水平不高，就买回不少育儿书、亲子书，从品德、习性方面认真培养宝儿。宝儿上学后，为了辅导宝儿学习，靳庆法还“拾”起了宝儿的课本，重新当学生。有一次，宝儿有一道数学题做不出来，靳庆法让她先睡，自己硬是“啃”了一夜书找到了解答方法，第二天早晨讲给宝儿听。

信中提到的“1000多张休息票”，让宝儿记忆深刻。靳庆法在工厂上班时，加班积累到一定工时后，可以换一张休息票。他经常把这些票一张张摊在桌子上，给宝儿讲工作时的情景。“姥爷说，人应该趁着年轻的时候多努力，不应该只想着休息。”宝儿说。

宝儿牢牢记着姥爷的话，上学从未迟到或者早退过，更没有旷过课。

2 【夫妻俩的故事】老伴儿患癌症，他的陪伴是最好的鼓励

“姥爷喜欢帮助邻居，在洛阳居住了40多年，从未和家人、邻里闹过矛盾。”——家书摘抄

“他天天帮助人，闲不住。”靳庆法的老伴儿李淑华谈起爱人，脸上全是笑意。

年轻的时候，靳庆法爱琢磨，修收音机、装电风扇、组装自行车，学会的技能越来越多，找他帮忙的人也越来越多。“经常是吃饭的时候，有人来求助，他撂下碗筷就走了。”李淑华说，怕老伴儿不按时吃饭落下胃病，她为此还生过闷气。

后来，李淑华生病，靳庆法成了她最大的依靠。李淑华早起洗漱，他在旁陪着；吃早饭，他做；去医院做放疗，他给她裹上厚厚的衣服，搀着她慢慢走；回家休养，他给她盖好厚厚的被子，倚在沙发上陪她聊天。“记得年轻的时候，我跟他一起回娘家，路上拌嘴谁也不理谁。可是到了家门口，我们相视一笑，手就牵起来了。”李淑华说，“有了他的陪伴，我唯一的念头就是树立信心，战胜疾病。”

宝儿说，姥爷的乐观、坚强，一直感染着她。

3 【父子俩的故事】他每天在医院和家之间奔波，悉心照料老父亲

“儿女承担起照顾父母的责任，寒来暑往亲自侍奉，从未间断，从未抱怨。”——家书摘抄

早上5点半到医院照顾老父亲，7点半回到家照顾老伴儿、收拾屋子、做饭，晚上老伴儿休息后，9点出门去医院安顿老父亲，准备夜间加餐，然后回家——这是靳庆法每日的时间安排。

靳庆法的老父亲今年94岁了，15年前，靳庆法把双亲从老城东关接到自己身边同住，送走了老母亲，伺候老父亲至今。

“耳濡目染，当年，我的父母也是这样照料老人的。”靳庆法把“孝敬”二字写进了给宝儿的家书里，“羊有跪乳之恩，鸦有反哺之义，尊老扶幼是咱家的传统。”

宝儿记得，她小时候和太姥爷、太姥姥一起吃饭，姥爷总会叮嘱她“先让老人动筷子”；太姥爷年龄大了，行动不便，姥爷每日都坐在床前和他聊天；太姥爷现在住在医院里，每天晚上9点，宝儿总会看到姥爷拖着略微不灵便的双腿慢慢走出大门的身影。

“向姥爷学做人，做一个有用的人，坚强、乐观、善良、孝顺、有爱心。”宝儿说，她把这句话写在了一篇作文里，也刻在了自己心里。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 彭志霞 文/图）