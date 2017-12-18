洛阳市开展消防夜查行动

昨晚，市公安、消防等部门组成联合检查组，开展消防夜查行动。

检查组到我市部分商场、KTV、教堂等人员密集场所，重点检查场所是否存在违规超员经营、是否违规在室内使用明火、消防安全疏散通道是否畅通、消防设施配备是否齐全、消防控制室人员是否持证在岗等情况，现场测试火灾自动报警设备运行情况，并对检查中发现的消防设施使用不熟练、火灾预警机制不畅等问题提出整改要求。

下一步，我市警方还将联合宗教、文化、安监、旅游、住建等部门，充分发动乡镇政府、街道办事处、社区居委会、村民委员会等基层组织，重点清查夜间营业性场所、教堂礼堂、沿街门店，开展拉网式消防安全大检查，全面清查消防安全隐患。同时，安排专人对城中村、城乡接合部和居民住宅小区等地的“三合一”“多合一”租赁场所进行夜间巡逻值守，集中整治堵塞疏散通道、锁闭安全出口、违章动用明火、违规燃放烟花爆竹、违规留宿人员等违法行为，确保全市消防安全形势平稳。

市委常委、政法委书记尚英照参加活动。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 王浩）