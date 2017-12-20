洛阳：让群众在多方面享有更多获得感

党的十九大报告指出，增进民生福祉是发展的根本目的，必须多谋民生之利、多解民生之忧，在发展中补齐民生短板，保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感；加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。近日，市委联合督查组到市住建委、市住房公积金管理中心，对其承担的民生实事落实情况进行督查。

高新区张庄安置社区是棚户区改造项目，共7栋楼1539套住房，配套建设有小学、幼儿园、商铺等。今年10月项目完工后，陆续有居民回迁，截至目前回迁居民260余户，领取钥匙550余套。

“等过完春节，我们就能搬进来啦。”在8号楼3单元20楼住户家中，45岁的熊超笑着说。熊超家有四口人，领了2套房产的钥匙，现在正在抓紧装修。“老院子和新小区真是没法比啊，现在的环境实在太好了。”熊超望着窗外景色宜人的洛浦公园，脸上洋溢着幸福的笑容。

买房租房，使用住房公积金是许多人的首选。在市住房公积金管理中心业务大厅，50岁的姚靖洋把事先准备好的材料交给业务员，不到1个小时就顺利办理好了首套房的面签。他在老城区某小区购买了一套房产，通过公积金贷款和商业贷款“组合贷款”31万余元，贷款期限为16年，“每月还款基本无压力”。

在孟津县朝阳镇游王村，市委联合督查组到部分危房改造贫困户家中入户走访。“俺家再也不用住漏雨的危房了，终于能睡个囫囵觉了。一共花了4万元，政府补贴就3万多元。”站在新盖的两间屋子外，56岁的王玉环感激地说。

以前，王玉环家四五口人挤在两间老房子里，房顶加了石棉瓦和油布，依然改变不了“屋外大雨、屋内小雨”的状况。今年8月，利用政府补贴资金，她家原先门口的猪圈和厕所被改建成两间房子和一间水冲厕所。村民张新乐家今年9月进行了房顶翻修、新建水冲厕所，危房改造补贴了9500元，他自己只花费了五六百元。

市委联合督查组实地察看了老城区经六路打通工程、洛龙区长夏门街综合整治改造工程。在经六路打通工程现场，施工人员正在忙着摊铺水稳层。现场施工负责人介绍，该工程于11月初开工建设，目前苗南规划路至状元红路段已建成通车，状元红路至兰沁苑段水稳层摊铺、人行道施工已完成；兰沁苑至魏紫路段正在进行水稳层施工，预计28日前具备通车条件。市委联合督查组要求相关部门抓紧施工、严保质量、如期完工。

市住建委党组书记、主任董现章表示，住建部门将督促施工单位克服困难、加快推进，保质保量完成民生实事项目；下一步将坚持以人民为中心的发展理念，认真谋划2018年民生实事项目，不断提升、完善基础设施，让群众的获得感、幸福感“看得见”“摸得着”。（洛阳日报记者 朱艳艳）

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市住建委、市住房公积金管理中心重点民生实事落实情况

2017年，市住建委具体承办重点民生实事共11项13件，截至目前已完成9件，剩余4件(断头路打通工程、背街小巷整治提升工程、人行过街天桥建设工程、开工王城大道快速化建设工程)正在推进中。

1.完成古城路古王立交建设工程。古王立交已于2017年9月30日建成投用。

2.完成启明南路、联盟路、武汉路大修工程。3条道路已于2017年3月建成投用。

3.完成南昌路等5座人行过街天桥建设工程。截至目前，已有4座建成投用，分别是：解放路(中航工业空空导弹研究院门口)天桥、凯旋路(中航工业洛阳电光设备研究所门口)天桥、启明南路(正骨医院门口)天桥、滨河北路柳林街口人行天桥。南昌路人行天桥主体已完工，正在进行收尾工作，确保月底前建成投用。

4.实施浅井南路、经六路、苗南规划路、振兴路、利民东街、科文路等6条断头路打通工程。截至目前，已完工4条，分别是利民东街、科文路、苗南规划路、振兴路。正在推进2条，分别是经六路、浅井南路，目前正在紧张施工，确保月底前具备通车条件。

5.开工王城大道快速化建设工程。一期工程从王城大桥南至太康路，已于2016年10月纳入古城快速路开工建设，2017年9月主隧道已贯通。二期工程，长度17.8公里。目前保通道路已完成施工招标工作，配套管线迁改、绿化苗木移植方案已确定，拟于12月26日开工建设。

6.计划实施84条背街小巷整治提升工程。截至目前，已完成83条背街小巷整治提升，其中涧西区19条、西工区14条、老城区15条、瀍河区15条、洛龙区17条、龙门园区2条、高新区1条。洛龙区4条正在施工中，确保年底前投用。

7.新开工棚户区改造56223套，基本建成35000套。基本建成公租房5000套，分配入住4000套。截至目前，新开工安置房56236套，基本建成安置房52396套；基本建成公租房5014套，分配公租房5858套。

8.计划实施农村危房改造5000户，其中，新建危房改造户全部实施农村厕所改建。截至目前，全市共计开工6998户，竣工6998户。其中，孟津县752户、洛宁县520户、伊川县1885户、新安县370户、嵩县1026户、汝阳县1192户、栾川县397户、偃师市81户、宜阳县775户。

9.强化供热管网配套建设，新增集中供热面积1000万平方米，集中供热普及率达到70%。截至目前，我市已完成新增集中供热面积1030万平方米,城区集中供热率达到70.6%，新建、改造管网总长度76.656公里,新建换热站90座。

10.加大黑臭水体治理力度，完成城市区17个排污口截污治理，城市建成区基本消除黑臭水体。经过多次实地排查，城市区共排查出122个排污口(龙门园区2个、洛龙区17个、高新区10个、瀍河区26个、老城区11个、西工区27个、涧西区26个、伊滨区2个、孟津县1个)，已于9月29日全部完成截流。城市区共排查出3条黑臭水体，分别为瀍河(铁路桥—入河口段)、中州渠(瀍河铁路桥—洛常路段)、定鼎门街排涝渠，截至目前已全部完成黑臭水体治理工作。

11.偃师市建成区基本完成黑臭水体的截污纳管工作，其他县建成区完成黑臭水体的垃圾清理工作。偃师市中州渠截污纳管工作已完成，其他县市黑臭水体已全部完成截污纳管工作，其中孟津县10个、栾川县36个、嵩县37个、伊川县15个、洛宁县6个、宜阳县31个、新安县7个、偃师市12个。

12.实施伊、洛、瀍、涧流域水污染综合治理，7个断面达到政府责任目标要求。承担实施伊、洛、瀍、涧227个排污口截流工作(伊河92个、洛河61个、瀍河41个、涧河33个)，已于9月29日全部完成截流。

13.对中心城区主要道路路灯照明设施升级改造，对19000盏老旧路灯节能改造。城市区30条道路20191盏路灯升级改造已于10月底完成。

2017年，市住房公积金管理中心具体承办重点民生实事1项，截至目前已按时间节点完成。

1.充分利用住房公积金政策，为我市缴存职工租购房提供资金65亿元。

截至12月22日，为缴存职工提供租购房资金67.53亿元。其中，为9723户职工发放个人住房贷款27.75亿元，拉动职工购房消费39.23亿元，支持购房面积97.35万平方米；办理公积金提取39.78亿元，其中住房提取29.04亿元，退休提取5.75亿元，其他提取4.99亿元。(市委督查室市政府督查室)