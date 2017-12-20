“大国重器”用上洛阳“搜索千里眼”

昨日，“鲲龙”AG600在珠海成功首飞 （新华社发）

昨日，中共中央、国务院致电祝贺我国大型灭火/水上救援水陆两栖飞机AG600首飞成功。消息传到洛阳，中航工业洛阳电光设备研究所(简称航空工业光电所)的科研人员无比振奋。这款我国首次按照中国民航适航规章要求研制的大型特种用途飞机，用上该所研制的任务系统搜索分系统显示控制器，相当于为“大国重器”装上了“搜索千里眼”。

AG600是世界在研的最大一款水陆两栖飞机。官方统计，这个可“上天入海”的两栖飞机共有5万多个结构和系统零部件，其中保障飞机搜索中能够显示信号的利器——搜索分系统显示控制器(简称DCD)，就是由航空工业光电所研发的。

DCD是一款集综合显示与集中控制于一体的灵巧型显示器，外形方方正正。飞机有了它，海事电台、机载定向仪和机载救生电台工作时反馈的状态参数及海况测量浮标的操控菜单都可显示，完全替代以往海事电台、机载定向仪和机载救生电台的显示控制盒。其最大特点是，可最大限度减少组件数量，减轻飞机重量。

谈起这个“搜索千里眼”的神奇用途，航空工业光电所相关负责人说，在海上救援的过程中，后舱任务员可操纵显示控制器，完成海事电台在海事频段的通话、机载救生电台对遇险落水人员的定位与通话、机载定向仪对失事飞机应急定位发射机的搜索定位，而海况测量浮标上报的浪高和水温信息也可以通过显示控制器传递给飞行员，供其对是否可以在海上降落进行决断，以完成精准施救，堪称“一器在手，说走就走”。

大型灭火和水上救援这种在水火之间的搜索，对航空工业光电所来说是一个全新的课题。为确保“大国重器”如期展翅高飞，科研项目组直面挑战、不懈创新，于2012年签下成品技术协议书，2016年1月完成S型件研制，2016年6月通过中国民航局制造符合性审查，获得适航批准标签。

目前，航空工业光电所在AG600DCD研制过程中积累了大量机载搜索救援知识，形成了一套完整的机载搜索救援系统解决方案，为后续的民机产品研制提供了宝贵的型号经验。

昨日，中共中央、国务院的贺电指出，AG600是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备，它的首飞成功，标志着我国航空工业特种用途飞机研制能力取得重大突破，是继C919大型客机首飞成功后我国民用航空工业发展的又一个重要里程碑。（洛阳日报记者 赵志伟 通讯员 刘栋 唐彩霞）