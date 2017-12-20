隋唐洛阳城“两坊一街”道路保护展示工程开工

23日上午，隋唐洛阳城“两坊一街”道路保护展示工程全面开工，标志着隋唐洛阳城国家历史文化公园建设迈出坚实步伐。市长刘宛康宣布工程开工。

“两坊一街”(宁人坊、明教坊和天街)道路保护展示工程是隋唐洛阳城国家历史文化公园规划建设的重要组成部分，也是围绕“一区一轴一带两片三环”为空间布局的隋唐洛阳城国家历史文化公园的重要节点。该工程的顺利开工建设，对我市加快构筑全国重要的文化高地，全力建设国际文化旅游名城具有重要历史和现实意义。

隋唐洛阳城“两坊一街”道路保护展示工程占地1300余亩，投资约8000万元，以历史研究和考古成果为设计依据，通过地面标识、露明及模拟展示等方式，再现和展示隋唐洛阳城定鼎门、天街和里坊的城市格局，挖掘、展示和彰显遗址本体历史价值、文化价值，同时契合我市城市发展和生态环境保护的发展需求，提升定鼎门遗址片区文化、生态、休闲游憩等功能，促进大遗址保护与文旅融合良性互动发展。该工程预计2018年年底建成并对外开放。

与此同时，隋唐洛阳城南城墙遗址公园征迁及考古发掘工作也稳步推进。该项目东至洛龙区城角村，西至王城大道，全长约7200米，包括城墙本体、厚载门、定鼎门、长夏门、东西角楼和护城河等重要组成部分。该项目依托考古发掘、历史研究成果，配合古城路改造提升，对古城路沿线的隋唐洛阳城南城墙遗址、城门、护城河等重要遗址进行景观化设计和遗址展示，项目建成后，将进一步完善隋唐洛阳城城墙遗址的历史格局、提升洛阳城市文化品位。今年8月，南城墙遗址保护展示工程获国家文物局立项。目前，该项目用地征迁、考古发掘等工作全面启动。

副市长魏险峰等参加相关活动。（洛阳日报记者 常书香）