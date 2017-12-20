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邻居暖气水泵“吵” 老人夜晚难入眠
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-25 08:25

　　【居民反映】

　　洛龙区泉舜沁泉苑小区的张女士：楼上邻居开了暖气水泵，产生噪声，白天不明显，到了晚上就吵得人睡不好觉，尤其是家里的老人，听着噪声感觉很难受。对噪声扰民问题，有没有具体的管理措施呢？

　　【记者采访】

　　张女士和家人平时并不在该小区居住，每年到了供暖季，她和家中老人会过来居住。从去年起，老人晚上睡觉时会听到楼上传来阵阵蜂鸣声，这种声音白天听不到，晚上却很明显，老人因此常休息不好。

　　张女士说，她和家人到处寻找噪声产生的原因，最终发现噪声来自楼上邻居家的暖气水泵。他们曾和楼上邻居沟通过，邻居把水泵关小，声音也随之消失了。今年，这种噪声又出现了，他们跟楼上邻居协商未果，无奈之下报警求助。

　　最终，在小区物业公司和社区工作人员的协调下，楼上住户承诺将暖气水泵关闭。张女士想知道，对此类频率不高的噪声，有相关的规定或措施进行管理吗？

　　记者来到洛龙区物业办，工作人员说，对此类噪声问题，小区物业公司可以帮忙协调，但无法过多干涉。“物业公司管理的范围主要是业主专有面积以外的公共区域。所谓专有面积，简单来讲就是门窗以内的居住部分，而公共区域就是小区内居民家以外的区域，简单来讲，居民住宅内的事儿不在物业公司管理范围内。”工作人员说。

　　参与调解的翠云路街道办事处泉舜社区工作人员说，这种事属于邻里之间的小纠纷，一般来说以调解为主，“邻里之间要将心比心，换作自己，晚上被吵得睡不好也会很心烦，大家要相互理解”。（洛阳晚报记者 王博东）
[ 责任编辑：史戎戎]
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