创新发展 步履铿锵——2017年洛阳经济社会发展成就回眸之一

2017年接近岁尾。这一年，洛阳深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻新发展理念，聚焦“加快推进‘9+2’工作布局、实现‘四高一强一率先’奋斗目标”，聚焦“加快建设副中心、打造全省增长极”，绘就了决胜全面小康、开启现代化建设新征程的宏伟蓝图，办成了许多过去想办而没有办成的大事，呈现了一幅幅多彩斑斓的民生画卷。本报今起开设《新理念落地生根新成效催人奋进》专栏，盘点不同寻常的、令人难忘的2017年，回眸2017年洛阳经济社会发展，激发全市上下立足当前、真抓实做的动力，确保交出迈进新时代的第一张精彩答卷！

在阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司3GW全产业链项目生产车间，工人抓紧生产太阳能电池板 记者 鲁博 摄

在一拖集团齿轮厂轴齿生产车间，洛阳金石机器人科技有限公司工程师对提升轴自动化加工生产线进行安装调试（资料图片） 记者 常世峰 摄

洛阳市机器人及智能装备产业示范基地洛阳宝盈智控科技有限公司，技术人员对电动汽车电池管理系统核心部件进行检测 记者 鲁博 摄

中航工业洛阳电光设备研究所平视显示器为首架国产大型客机C919配套，建功“中国高度”；

洛阳LYC轴承有限公司的轴承产品助力“中国天眼”在过万光年外的深空首次发现脉冲星，见证“中国深度”；

中航光电科技股份有限公司线缆组件嵌入“复兴号”动车组，给力“中国速度”……

2017年，一批“叫得响、数得着”的“洛阳创新”科技成果涌现，亮点纷呈！

党的十九大报告提出，创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。市委、市政府高度重视创新驱动发展。市委书记李亚强调，要着力实施“双倍增”计划，加快推进产业链、创新链、资金链、政策链“四链融合”，努力在打通政产学研深度融合、军民企地对接转化、市场化运作和人才成长“四个通道”方面实现新突破，牢牢抓住自创区建设契机，争当全省创新发展的排头兵，争做郑洛新国家自主创新示范区的领头羊。

今年以来，我市以自创区建设为龙头，加快构建现代创新体系，支撑创新的四梁八柱不断巩固，创新发展的美好画卷壮阔铺展。

龙头高举，政策红利稳步释放

中国首支能同时预防鸭瘟和鸭禽流感(H9亚型)的二联灭活疫苗发布，新能源燃气发动机输出功率和热效率打破中国纪录，中国最高精度手机盖板检测仪实现首台销售……在郑洛新国家自创区洛阳片区，今年以来新产品“无中生有”，老产品“有中生新”，自主创新气象新！

蓦然回首，郑洛新自创区“呱呱坠地”一年多来，洛阳片区建设迅捷起步、持续加速，顶层设计日臻完善，金字招牌愈加闪亮。

政策先行先试，是国家自创区建设赋予洛阳的使命。年初，我市下发《关于加快推进洛阳国家自主创新示范区建设的若干意见》，转型升级引领区、开放合作先导区、人才管理改革试验区、科技改革先行区、创新创业生态区“五区”建设的序幕正式开启。

一流团队来洛创业最高资助亿元、科技型中小企业贷款风险获50%“兜底”、成果转化收益至少七成奖励个人……我市围绕落实省、市30条先行先试政策，配套出台了46项政策文件，涵盖体制机制改革、创新创业、科技金融、人才引进、服务保障等方面。

计熟事定，举必有功。一系列重磅规划和方案密集出台，正重新定位洛阳创新发展的新坐标——

新技术层出不穷。我市万人有效发明专利拥有量达8.98件，是全省的3倍以上；截至11月，全市认定登记技术合同771项，完成技术合同成交额28.72亿元，同比分别增长151%、77%。

新成果惊艳全国。从观察微观世界最小构成单元的正负电子对撞机，到拿下多个“世界最大”的重型装备大型铸锻件，在2016年度国家科学技术奖励大会上，我市5项成果获奖，占全省获奖项目总数的26.32%。

新产业蓬勃成长。截至11月，全市高新技术产业增加值539.7亿元，同比增长15.7%，高于全市规模以上工业增加值增速6.9个百分点，占全市规模以上工业增加值比重达36.4%。

在国家自创区建设龙头引领下，河洛大地正涌现更多转型升级新动能，激活创新发展一池春水！

通道更畅，成果转化提挡加速

痛则不通，通则不痛。

着力打通政产学研深度融合通道、军民企地对接转化通道、市场化运作通道和人才成长通道——进入2017年，推动科研成果就地转化为现实生产力的“洛阳方案”依旧出彩，不断实现新突破。

——进一步打通政产学研深度融合通道，这是“产业之果”硕果累累的一年。

在今年下线的中国最长风电叶片——83.6米长的5兆瓦风电叶片研发中，洛阳双瑞风电叶片有限公司享受了特殊的优待——可通过科技创新券向我市有关部门“报销”部分研发费用。

一年来，我市四链融合不断提速，完善“1+3+N”现代创新政策体系，围绕“565”现代产业体系实施省、市级科技重大专项53项，科技创新券发放量突破1.42亿元，居全省首位！

——进一步打通军民企地对接转化通道，这是企业加速融入发展的一年。

为进一步挖掘创新资源，推动军民融合深度发展，我市现代创新体系重大专项确定了47个军民融合发展重点投资项目。

“洛阳造”电动汽车充电桩首次打入欧洲市场，首台全国产化LNG气化器实现“首台套”销售，中国首款国产核电高压气瓶在洛诞生……一年来，我市军工企业通过积极“军转民”，让一项项“洛阳创新”闪耀民用市场。

——进一步打通市场化运作通道，这是创新活力持续激发的一年。

提取成人近似于米粒大小的皮肤，一年左右可制备成一颗完整的心脏！在国家小型微型企业创业创新示范基地洛阳国家大学科技园，市第六人民医院组织器官再生中心让这一颇有科幻色彩的医疗技术从想象变为现实。

随着科技园区日益成为推动创新创业的主战场，我市相继出台加快专业化众创空间发展实施办法(试行)等政策文件，构建国家、省、市三级“双创”载体梯次建设格局，今年全市国家级创新平台(载体)增至66个，居全省首位。

——进一步打通人才成长通道，这是人才红利释放收获的一年。

田克恭团队研发的国内首个纯病毒样颗粒猪圆环病毒2型基因工程亚单位疫苗上市；邢新会团队的科研项目在第45届日内瓦国际发明展上喜获金奖；彭先兆团队研制的新一代扫频激光OCT眼科成像仪首台样机下线……“河洛英才计划”团队的创新成果正逐步踏入收获期。

从量的积累，到质的飞跃。沿着“四个通道”，一项项业界先进技术和产品在这里孕育、成长，正全面激发创新成果的裂变！

“倍增”提速，创新力量壮大成长

直径9.785米、重达76吨的整体式特大型转盘轴承下线，一举打破中国最大最重转盘轴承纪录——这是洛阳LYC公司今年9月给中国轴承产业带来的惊喜。

前进的步伐，不只体现在企业新产品研发上。随着行业领先地位日益稳固，这家企业今年成功入围省级创新龙头企业。

不创新不行，创新慢了也不行。进入2017年，我市大力推动“双倍增”计划，以创新龙头企业、高新技术企业、科技型中小企业培育为主攻方向，实施创新主体倍增；以科技园区、孵化器、众创空间、研发平台、公共技术服务平台建设为主攻方向，实施创新平台倍增。随着“双倍增”行动取得积极成效，老工业基地洛阳正焕发创新发展新生机。

一批创新主体强势崛起——

通过出台《洛阳市培育创新型企业实施办法》，我市实施“普转科”“科升高”“高企提升”三大培育计划，直接激发企业提升创新能力。

一年来，全市新增创新主体1102家，其中，省级创新龙头企业由去年的8家增长到20家，占全省总数的1/5强；高新技术企业总数跃升至337家，居全省前列；新备案省级科技型中小企业936家，约占全省新增量的一半。洛阳创新型企业的队伍正不断扩容，征战创新版图凯歌空前嘹亮！

一批创新平台快速涌现——

“在资金支持下，我们服务小微企业的动力更足了。”洛阳国家大学科技园董事长任慧宏说。前不久，根据今年出台的《关于支持洛阳市小微企业创业创新加快科技企业孵化器发展实施办法(试行)》 ，洛阳国家大学科技园收到了我市发放的“大红包”——200万元的国家级科技企业孵化器奖励资金。

今年，通过大幅提高对新获批的国家级、省级创新平台奖励资金额度，我市配套完善众创孵化载体建设奖励扶持政策，为创新平台倍增激发新动力、打造新引擎。今年以来，我市新建创新平台(载体)394个，新增数量居全省前列。

创新发展，步履铿锵。随着“洛阳创新”的金字招牌光泽更亮、成色更足，工业强市、科技之城的洛阳必将在我国加快建设创新型国家征途中作出新贡献、取得新突破！（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 任姣姣）