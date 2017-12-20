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中再生洛阳公司报废车回收拆解项目预计月底前建成投产
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-25 08:14

　　项目档案

　　-项目名称：中再生洛阳再生资源开发有限公司年3万台报废汽车、0.5万台报废摩托车回收拆解项目

　　-投资总额：9800万元

　　-项目简介：该项目位于孟津县平乐镇新庄村，占地100亩，新建预处理拆解车间、洗车间、办公用房及配套设施等约1万平方米，汽车预处理线、拆解线各1条，摩托车拆解线1条及附属配套设备等。

　　深冬，寒风阵阵。在中再生洛阳公司报废车回收拆解项目现场，施工场面却热火朝天：崭新的绿色标准化厂房内，工人正紧张地安装滑橇滚床流水线，调试厂区电路。

　　该项目自今年5月开工以来，倒排工期、抓紧施工，目前已进入设备安装收尾阶段，预计月底前建成投产。

　　“报废车的流水化拆解回收，就像汽车组装的逆过程。”该公司相关负责人王海涛说，报废车首先进入洗车间清洗，清理掉车内的润滑油、汽油等后，再在流水线上依次拆除外饰、发动机、底盘、轮胎和内饰等，分门别类进行回收。

　　其中，各种油品收集后进入油库，交给其他企业改造成柴油、润滑油等；汽车废钢进行破碎后，运往我市钢铁铸造企业回炉再利用；各种塑料则送至附近的塑料制品回收公司……经过一系列“消化”，一辆报废汽车的物料可实现充分利用、变废为宝。

　　“整个流水线仅需二三十人操作即可。”王海涛说，与传统汽车拆解采用工位定点拆解不同，该项目采用滑橇滚床流水线拆解模式，工位之间实现自动输送，转接点人工辅助，可在安全操作的前提下提高生产效率，降低工人劳动强度，提高劳动效率。

　　报废车回收，如何确保环保达标？王海涛介绍，该项目严格按照环保标准进行建设，生产和储存场地均进行硬化和防渗漏处理，在标准化厂房内进行汽车预处理和拆解，洗车间和拆解车间均设置有隔油池对含油废水进行处理。厂区还建有视频监控系统，对报废汽车回收、拆解、再生利用全过程实现即时监控。

　　该项目建成投产后，可实现年回收拆解报废汽车3万台、摩托车0.5万台，促进我市乃至周边地区报废汽车、摩托车的回收利用，助力企业成为国内建设标准最高、设备技术水平先进、环保设施齐全的报废汽车回收拆解示范企业，成为我市绿色循环经济新亮点。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 郑战波 王昆 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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