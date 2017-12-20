今天洛阳晴天 气温-4℃到9℃

翻看日历，2017年仅剩6天。有个令人遗憾的消息：虽然未来几天冷空气依旧活跃，但只会带来大风和降温，大家期盼的降雪，恐怕要等到2018年才能出现。

今冬的雪让人望眼欲穿，中国气象频道气象分析师信欣分析了今年老天在全国各地的“降雪欠账”。数据显示，今年大雪节气期间，老天把小雪节气在黄河流域的“欠账”还了一些，但没还上欠北京、天津的，又拖欠了武汉、合肥、南京的，再加上欠长沙、南昌、杭州的，给人的感觉是：“利滚利，很担心老天还不起啊！”

不下雪就算了，让人好好享受一下冬日暖阳也是好的，可冷空气一刻也闲不住。昨天14时10分，市气象台再度发布大风蓝色预警信号称，未来24小时内，除栾川外的洛阳市大部分地区将出现5级左右的西北风，阵风6级到7级。

省气象台预计，未来两天冷空气频繁到访，全省以晴好天气为主，雨雪贫乏的天气格局还将持续，但同时，最高气温将缓慢下降。昨天白天我省西部、北部和东部地区白天的最高气温在8℃到10℃，其他地区在11℃至13℃，今明两天会在此基础上逐日下降1℃到2℃。

市气象台预计：今天晴天转多云，偏北风转偏南风2级到3级，气温-4℃到9℃；明天多云转晴天，东北风2级到3级，气温-4℃到10℃。

最近天气干燥，小记的不少朋友都感冒了。有研究表明，当空气相对湿度小于20%时，空气中的可吸入颗粒物增加，流感病毒更易传播。据中国天气网分析统计，郑州市从11月1日至12月20日的平均最小相对湿度为24%，最小相对湿度小于20%的天数占比达到42%。

未来几天，雨雪缺席，我市仍会持续干冷，因此，保湿工作不能忽视，您在室内最好及时开启加湿器或增加拖地次数，还有一句“高频用语”不得不说：“别忘了多喝水哦！”（洛阳晚报记者 范瑞 通讯员 禹东晖）