【公益体彩就在身边之活动篇】登高向上 与体彩一起拥抱健康

中国人自古以来就有新年登高的习俗，寓意着新的一年步步高。阔步前进，拾级而上，新年登高活动一直是股充满活力的力量。自从2006年有了中国体育彩票的大力支持，新年登高活动便从北京扩展到大江南北，长城内外，成为一项标志性的全国大型健身活动。

每逢新年伊始，全国群众新年登高活动便拉开帷幕。全国各地设立主会场与分会场，由各省市围绕活动主题，结合地域特色和群众健身特点自行组织开展形式多样的群众登高健身活动，共同掀起全国新年登高健身的热潮。

2011年北京(主会场)体彩新年登高登上长城

肖长河是体彩新年登高的老熟人，一身运动短装打扮让他在登高大军中格外抢眼。肖大爷说，他最初来长城登高的时候人并不多，自从有了体育彩票的支持，元旦的长城上开始有了彩旗，登高大军也穿上了印有体育彩票的衣服。他说，“体育彩票能够多年支持这样的活动很有意义，不仅为老百姓健身搭建了平台，同样也预示着新年的体彩事业步步登高。”

2012年山东(分会场)体彩新年登高汇聚泉城

冬日的寒风抵挡不住群众新年登高的热情。活动现场，不论男女老少，所有登高人员都不惧寒风，拾级而上，登高望远。特别是由济南市体彩中心组织的“体彩方队”，他们统一服装，手持印有体育彩票标志的鲜艳旗帜，成为新年登高活动中极为亮眼的一道风景。

2013年陕西(分会场)体彩新年登高踏雪前行

在登高活动中，参加活动的群众都身着由体育彩票赞助的服装，犹如一条蜿蜒的红色长龙，队伍庞大可见一斑。本届活动参与人数3000人，他们冒着严寒踏着积雪徒步登高，向全国人民展示了各界群众崇尚健康、参与健身、追求健康的良好氛围。

2014年新疆(分会场)体彩新年登高精彩不断

2014年，在新疆分会场，来自社会各界的群众参加了全程5公里的登高健身徒步活动，用登高的方式迎接2014年新年的到来。

2015北京(主会场)体彩新年登高助申冬奥

2015年元旦期间，新年登高活动在全国21个城市同时举办，主会场设立在北京八达岭长城，其他20个城市为分会场，约10万人参加了活动。当年恰逢北京和张家口联合申办2022年冬奥会，多地开展互动活动为申奥助力。

2016浙江(主会场)体彩新年登高盛况空前

2016年1月1日，“中国体育彩票”2016全国新年登高健身大会在全国各地举行。本届活动以北京八达岭和浙江江山为南北主会场，形成“长城壮美、江山多娇”的壮观场面，同时举办新年登高活动的还有全国30个省区市的70个分会场。本届活动将原有全国新年登高健身大会的活动品牌全面升级，吸引了近百万群众参与。

2017辽宁(分会场)体彩新年登高勇攀巅峰

2017年1月1日，全国新年登高健身大会辽宁分会场在沈阳怪坡国际滑雪场举行，辽宁体彩为活动提供大力支持。在皑皑白雪中，约2000名登山爱好者身穿各色登山服，成为高山中耀眼的风景，以激动喜悦的心情踏出脚步，用积极健康的方式迎接新一年的到来。

历经十余载，中国体育彩票为全国人民在新年第一天开启了全民健身的新篇章。体彩大力支持群众体育事业，助力健康中国，不断提升国民体质水平，推动我国全民健身事业蓬勃发展。

2017年已经接近尾声。2018年1月1日，全国新年登高健身大会期待你的参与。今年，活动在北京八达岭和浙江江山设立主会场，其他省份设有分会场。让我们一起登高望远，为新年祈福。愿大家新年新气象，人人步步高。