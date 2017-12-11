洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

【公益体彩就在身边之活动篇】登高向上 与体彩一起拥抱健康
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2017-12-23 10:13

　　中国人自古以来就有新年登高的习俗，寓意着新的一年步步高。阔步前进，拾级而上，新年登高活动一直是股充满活力的力量。自从2006年有了中国体育彩票的大力支持，新年登高活动便从北京扩展到大江南北，长城内外，成为一项标志性的全国大型健身活动。

　　每逢新年伊始，全国群众新年登高活动便拉开帷幕。全国各地设立主会场与分会场，由各省市围绕活动主题，结合地域特色和群众健身特点自行组织开展形式多样的群众登高健身活动，共同掀起全国新年登高健身的热潮。

　　2011年北京(主会场)体彩新年登高登上长城

　　肖长河是体彩新年登高的老熟人，一身运动短装打扮让他在登高大军中格外抢眼。肖大爷说，他最初来长城登高的时候人并不多，自从有了体育彩票的支持，元旦的长城上开始有了彩旗，登高大军也穿上了印有体育彩票的衣服。他说，“体育彩票能够多年支持这样的活动很有意义，不仅为老百姓健身搭建了平台，同样也预示着新年的体彩事业步步登高。”

　　2012年山东(分会场)体彩新年登高汇聚泉城

　　冬日的寒风抵挡不住群众新年登高的热情。活动现场，不论男女老少，所有登高人员都不惧寒风，拾级而上，登高望远。特别是由济南市体彩中心组织的“体彩方队”，他们统一服装，手持印有体育彩票标志的鲜艳旗帜，成为新年登高活动中极为亮眼的一道风景。

　　2013年陕西(分会场)体彩新年登高踏雪前行

　　在登高活动中，参加活动的群众都身着由体育彩票赞助的服装，犹如一条蜿蜒的红色长龙，队伍庞大可见一斑。本届活动参与人数3000人，他们冒着严寒踏着积雪徒步登高，向全国人民展示了各界群众崇尚健康、参与健身、追求健康的良好氛围。

　　2014年新疆(分会场)体彩新年登高精彩不断

　　2014年，在新疆分会场，来自社会各界的群众参加了全程5公里的登高健身徒步活动，用登高的方式迎接2014年新年的到来。

　　2015北京(主会场)体彩新年登高助申冬奥

　　2015年元旦期间，新年登高活动在全国21个城市同时举办，主会场设立在北京八达岭长城，其他20个城市为分会场，约10万人参加了活动。当年恰逢北京和张家口联合申办2022年冬奥会，多地开展互动活动为申奥助力。

　　2016浙江(主会场)体彩新年登高盛况空前

　　2016年1月1日，“中国体育彩票”2016全国新年登高健身大会在全国各地举行。本届活动以北京八达岭和浙江江山为南北主会场，形成“长城壮美、江山多娇”的壮观场面，同时举办新年登高活动的还有全国30个省区市的70个分会场。本届活动将原有全国新年登高健身大会的活动品牌全面升级，吸引了近百万群众参与。

　　2017辽宁(分会场)体彩新年登高勇攀巅峰

　　2017年1月1日，全国新年登高健身大会辽宁分会场在沈阳怪坡国际滑雪场举行，辽宁体彩为活动提供大力支持。在皑皑白雪中，约2000名登山爱好者身穿各色登山服，成为高山中耀眼的风景，以激动喜悦的心情踏出脚步，用积极健康的方式迎接新一年的到来。

　　历经十余载，中国体育彩票为全国人民在新年第一天开启了全民健身的新篇章。体彩大力支持群众体育事业，助力健康中国，不断提升国民体质水平，推动我国全民健身事业蓬勃发展。

　　2017年已经接近尾声。2018年1月1日，全国新年登高健身大会期待你的参与。今年，活动在北京八达岭和浙江江山设立主会场，其他省份设有分会场。让我们一起登高望远，为新年祈福。愿大家新年新气象，人人步步高。
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]用支付宝缴医保费却查不到医保信息？
  • ·[健康]空腹不该做的15件事，看着这份清单就全知道
  • ·[健康]你有所不知：碳酸饮料对牙齿带来永久的伤害！
    		•
    离婚不离家,我像一根卑微的藤蔓
    离婚不离家,我像一根卑微的藤蔓
    离婚不离家,我像一根卑微的藤蔓
         桃30岁时走出围城，却不愿意过单身生活，依附前夫，像一根卑微的藤蔓，在爱与不爱中纠结了大半辈子，将就...
  • ·走遍相似的都市 难忘那些特色独具的村落
  • ·60后夫妇 自驾游美国
  • ·各派火锅 哪一锅是你的菜
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳王城大道快速路26日正式开工
  • 三洋铁路洛阳段开工建设
  • 孟津采藕人：每天冰水里泡9个小时 采...
  • 微信付款后玩“快闪” 洛阳俩男子买烟...
  • 河南车主注意！即日起刷支付宝缴高速...
  • 洛阳至中亚班列再启程 目的地为哈萨...
  • 持A、B类驾驶证的司机请注意！月底前...
  • 邙山办事处将打造“牡丹特色小镇”
  • 洛阳一女子划伤他人轿车 车身上写“到...
  • 洛宁抽水蓄能电站正式开工
    		•
    百姓呼声
    君河湾学校设计已完成，待拆迁完毕可开建
    邙山体育公园什么时候竣工？本月底前！
    精彩图片
    洛阳文物亮相波兰 系河...
    一周图片精选 览尽洛城...
    孟津采藕人：每天冰水...
    西工区黎明小学：戏曲...
    精彩热帖

    周山路口车祸现场

    人行道要堵到何时

    温泉节活动

    冬日暖阳温柔待我
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605