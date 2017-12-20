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洛阳文物亮相波兰 系河南首次在波兰举办文物交流展览
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-23 09:44

　　波兰游客在观看洛阳文物

　　日前，洛阳博物馆的70件(套)唐三彩文物珍品亮相波兰卢布林省卢布林市图书馆。这是我省与波兰卢布林省结为友好省以来文化交流的重要成果，也是我省首次在波兰举办文物交流展览。

　　此次展览分为三彩故乡、盛世人文、琳琅美器、丝路胡风、精神家园五个部分，从不同角度映射出唐代东都洛阳丰富多彩、欣欣向荣的社会生活图景，体现了昂扬进取、开放多元的盛世气象。

　　这次展出的唐三彩尤以女俑极富特色，堪称唐代雕塑艺术品中的杰作。唐三彩女俑的形象刻画惟妙惟肖，形体富有曲线变化，呈现盛世华贵、多姿多彩、富有生气的艺术特征，反映了当时的时代风尚。同时展出的许多极富特色的胡人三彩俑及大型三彩骆驼，也生动展示了来自西域的胡人在唐洛阳城生活的情景，是中外文化交流的直接见证。

　　洛阳博物馆相关负责人表示，洛阳作为唐代东都，是丝绸之路和大运河的交会处，唐三彩以生动的造型和绚烂的釉色闻名，是大唐盛世创造力和包容度的展现。波兰地处欧洲“十字路口”，是连接欧亚大陆的交通枢纽，卢布林历史上也以开放包容著称，拥有古老而丰富的建筑遗产，此次展览有助于增进两地文化交往。

　　延伸阅读

　　为什么洛阳唐三彩如此知名？

　　1905年到1909年，陇海铁路工程修到洛阳时，在市区北邙山脚下的许多唐墓中发现了施以红、绿、白或黄、绿、白三种釉色的陶器。这批文物运到北京后，引起了当时古器物研究者、古董商的极大兴趣，从此唐三彩著称于世。

　　唐三彩最早发现于洛阳，出土量大、器形精美，因此洛阳唐三彩驰名海内外。

　　什么颜色的唐三彩更为珍贵？

　　整体来说，唐三彩中黑色和蓝色更为珍贵，其中黑釉马就是洛阳博物馆的镇馆之宝之一。

　　此外，蓝色唐三彩也比较少见，因为需要使用进口釉料才能烧制，取得这些原料在当年十分不易，收藏界有句话叫“釉中有蓝，价格翻番”。

　　这次在波兰的展览中，就可以看到唐代工匠对进口钴蓝釉料的运用，这也反映了当年丝绸之路的商贸往来。（洛阳晚报记者 潘立阁 通讯员 胡寅 文/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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