持A、B类驾驶证的司机请注意！月底前别忘了审验、更换驾驶证

持A、B类驾驶证的司机们，您的驾驶证按时审验、更换了吗？昨日，《洛阳晚报》记者从市交警支队了解到，截至12月18日，在我市持有A、B类准驾车型驾驶证的驾驶人中，仍有638人逾期未换证、1277人逾期未审验驾驶证。

市交警支队相关负责人提醒，未按时审验、更换驾驶证的驾驶人，应于今年12月31日前完成驾驶证审验、更换。针对逾期仍未审验、未换证的，交警部门将依据《机动车驾驶证申领和使用规定》，对其驾驶证采取锁定、停用、注销、降级等措施。

●逾期未审验是指啥？

持有大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证(即A1、A2、A3、B1、B2)的驾驶人，应当在每个记分周期结束后30日内到公安机关交通管理部门接受审验。超过这个期限，就属于逾期未审验。

不过，在一个记分周期内没有记分记录的，免予本记分周期审验。

●逾期未换证是指啥？

驾驶人首次领取的机动车驾驶证有效期为6年，在6年有效期满之前90日内，向机动车驾驶证核发地车管所申请换证。超过这个期限，就属于逾期未换证。

●驾驶证被锁定、停用、注销、降级有什么后果？

注销：机动车驾驶人逾期3年仍未换证，其驾驶证将被注销，且驾驶资格被取消后不可恢复。想要开车的话，必须重新考取驾驶证。

锁定：如果交警部门对机动车驾驶人做出暂扣、罚款等行政处罚决定后，违法当事人未按规定到指定银行缴纳罚款或未到交警部门进行裁决，其驾驶证将被锁定，驾驶人无法办理任何交管业务。

降级：机动车驾驶人连续3个记分周期不参加审验，经车管所通知仍不办理的，其驾驶证将被公告降级。

停用：机动车驾驶人记分达到12分，拒不参加车管所通知的学习，也不接受考试的，其驾驶证将被停止使用。驾驶人如果继续开车，属无证驾驶。

●私家车司机需注意什么？

驾驶证被记满12分后应及时审验，6年有效期满后应及时更换。(洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 潘华武)

扫二维码，查看持A、B类驾驶证，逾期未换证、未审验的驾驶人名单