洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

持A、B类驾驶证的司机请注意！月底前别忘了审验、更换驾驶证
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-23 09:26

　　持A、B类驾驶证的司机们，您的驾驶证按时审验、更换了吗？昨日，《洛阳晚报》记者从市交警支队了解到，截至12月18日，在我市持有A、B类准驾车型驾驶证的驾驶人中，仍有638人逾期未换证、1277人逾期未审验驾驶证。

　　市交警支队相关负责人提醒，未按时审验、更换驾驶证的驾驶人，应于今年12月31日前完成驾驶证审验、更换。针对逾期仍未审验、未换证的，交警部门将依据《机动车驾驶证申领和使用规定》，对其驾驶证采取锁定、停用、注销、降级等措施。

　　●逾期未审验是指啥？

　　持有大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证(即A1、A2、A3、B1、B2)的驾驶人，应当在每个记分周期结束后30日内到公安机关交通管理部门接受审验。超过这个期限，就属于逾期未审验。

　　不过，在一个记分周期内没有记分记录的，免予本记分周期审验。

　　●逾期未换证是指啥？

　　驾驶人首次领取的机动车驾驶证有效期为6年，在6年有效期满之前90日内，向机动车驾驶证核发地车管所申请换证。超过这个期限，就属于逾期未换证。

　　●驾驶证被锁定、停用、注销、降级有什么后果？

　　注销：机动车驾驶人逾期3年仍未换证，其驾驶证将被注销，且驾驶资格被取消后不可恢复。想要开车的话，必须重新考取驾驶证。

　　锁定：如果交警部门对机动车驾驶人做出暂扣、罚款等行政处罚决定后，违法当事人未按规定到指定银行缴纳罚款或未到交警部门进行裁决，其驾驶证将被锁定，驾驶人无法办理任何交管业务。

　　降级：机动车驾驶人连续3个记分周期不参加审验，经车管所通知仍不办理的，其驾驶证将被公告降级。

　　停用：机动车驾驶人记分达到12分，拒不参加车管所通知的学习，也不接受考试的，其驾驶证将被停止使用。驾驶人如果继续开车，属无证驾驶。

　　●私家车司机需注意什么？

　　驾驶证被记满12分后应及时审验，6年有效期满后应及时更换。(洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 潘华武)

　　扫二维码，查看持A、B类驾驶证，逾期未换证、未审验的驾驶人名单
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]用支付宝缴医保费却查不到医保信息？
  • ·[健康]空腹不该做的15件事，看着这份清单就全知道
  • ·[健康]你有所不知：碳酸饮料对牙齿带来永久的伤害！
    		•
    离婚不离家,我像一根卑微的藤蔓
    离婚不离家,我像一根卑微的藤蔓
    离婚不离家,我像一根卑微的藤蔓
         桃30岁时走出围城，却不愿意过单身生活，依附前夫，像一根卑微的藤蔓，在爱与不爱中纠结了大半辈子，将就...
  • ·走遍相似的都市 难忘那些特色独具的村落
  • ·60后夫妇 自驾游美国
  • ·各派火锅 哪一锅是你的菜
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳王城大道快速路26日正式开工
  • 三洋铁路洛阳段开工建设
  • 孟津采藕人：每天冰水里泡9个小时 采...
  • 微信付款后玩“快闪” 洛阳俩男子买烟...
  • 河南车主注意！即日起刷支付宝缴高速...
  • 洛阳至中亚班列再启程 目的地为哈萨...
  • 持A、B类驾驶证的司机请注意！月底前...
  • 邙山办事处将打造“牡丹特色小镇”
  • 洛阳一女子划伤他人轿车 车身上写“到...
  • 洛宁抽水蓄能电站正式开工
    		•
    百姓呼声
    君河湾学校设计已完成，待拆迁完毕可开建
    邙山体育公园什么时候竣工？本月底前！
    精彩图片
    洛阳文物亮相波兰 系河...
    一周图片精选 览尽洛城...
    孟津采藕人：每天冰水...
    西工区黎明小学：戏曲...
    精彩热帖

    周山路口车祸现场

    人行道要堵到何时

    温泉节活动

    冬日暖阳温柔待我
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605