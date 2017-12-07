洛阳将添一条出海铁路通道：三洋铁路洛阳段开工建设

昨日，三洋(三门峡至江苏南通洋口港)铁路洛阳段工程建设动员会在汝阳县举行。《洛阳晚报》记者了解到，此次开工建设的三洋铁路洛阳段工程，属于三洋铁路的三期工程——三门峡至禹州段的重要组成部分。

三洋铁路将经过我市4县

三洋铁路是三门峡至江苏南通洋口港铁路通道项目，途经豫皖苏3个省13个地级市27个县(区)，全长1100多公里，在我省境内全长540公里。

三洋铁路在我市境内线路长130公里，经过洛宁县、宜阳县、伊川县、汝阳县。

值得关注的是，三洋铁路在我市过境的这4个县均设站点。通车后，沿线群众不仅出行更加方便，还有利于当地农产品的输出，缩短了运输距离，降低了运输成本。

打通出海铁路通道，连接多条铁路干线

三洋铁路是一条出海通道，线路自西向东依次连接陇海、蒙华(蒙西到华中煤运铁路)、焦柳、京广、京九、青阜(淮北青龙山站至阜阳站)、京沪、宁启(南京至启东)等8条国铁干线，最后到达江苏省南通市如东县洋口港。

这条铁路将作为欧亚大陆桥次延伸干线，穿越资源丰富地区和粮食高产区，设计时速160公里。

对我市发展意义重大

目前，三洋铁路一期工程，即郏县至许昌东段的82公里已经建成，与京广铁路联网运营；二期工程许昌东经太康至鹿邑段，全长198公里，正在建设。

新开建的三洋铁路三期工程，计划工期3年半，线路长265公里。该工程为三门峡至禹州段，位于三洋铁路最西端，途经三门峡市陕州区、崇州区，我市的洛宁县、宜阳县、伊川县、汝阳县等地。

我市有关部门负责人介绍，三洋铁路对完善我市交通基础设施，巩固提升交通区位优势，带动我市洛宁、宜阳、伊川、汝阳等贫困县脱贫致富都有重大意义。

它是中原经济区战略发展规划中的一条出海铁路通道，是欧亚大陆桥“一带一路”辅助通道的重要组成部分。同时，作为客货兼顾的铁路，三洋铁路与多条铁路干线连接，填补了豫西至豫东南地区铁路网空白，成为连接中西部和长江三角洲经济带的便捷通道。（洛阳晚报记者 李砺瑾）