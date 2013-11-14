河南车主注意！即日起刷支付宝缴高速通行费可获现金红包

通过手机支付宝缴高速通行费

自即日起至明年1月10日，河南高速要“派发”500万元红包！对于有车一族来说，这绝对是个劲爆的消息。

这个红包怎么发？哪些人可以领？如何领取？昨日，《洛阳晚报》记者邀请我市辖内高速公路主管部门对此进行了解释。一起来看看刷支付宝缴费领红包的攻略吧！

刷支付宝缴高速通行费，专享500万元红包

河南高速携手支付宝，对通行高速公路、使用移动支付业务支付通行费的用户，将送出总价值500万元的汽车服务券红包和现金红包。

活动一：自即日起至明年1月10日

活动期间，用户在使用支付宝扫码缴高速通行费、享受移动支付带来的便捷之外，支付宝“芝麻信用”达到一定分值的还可在支付宝“高速纵横”中注册绑定车辆，不用预存费用或安装设备，即可通过车牌完成停车缴费，这就是“车牌付”。车辆被绑定后，上站时用户通过人工车道领卡上路，下站交卡时收费系统能自动识别车牌，支付宝即可自动支付高速通行费，无须扫码。

用户每次使用支付宝移动支付(扫码付)或信用支付(车牌付)缴高速通行费，就可获得一张汽车服务券。活动期间，周日至周四在任意支付宝商家使用支付宝付款后可领取奖励金，周五、周六两天可以在缴高速通行费时当现金抵扣，未使用的到下一周自动清零。

活动二：12月30日0时至明年1月1日24时(节假日3天)

用户每次使用支付宝移动支付(扫码付)或信用支付(车牌付)缴高速通行费，就可获得随机现金红包，红包金额从1元至88元不等。现金红包共发放3天，每天发放一定比例，每名用户每天最多能领取4次。

哪些站点可用支付宝？

按照省高速部门统一安排，省内开通移动支付的收费站出口车道和开通信用支付的收费站出口车道均可参与活动，那么我市有哪些站点呢？

市交通局有关负责人介绍，我市从今年9月开始推行移动支付项目，辖区内的高速站点目前已实现支付宝收费设施全覆盖。以最先启动移动支付的二广高速洛阳段白马寺站、关林站、龙门站、伊川站、汝阳工业区站、瀍河站等6个收费站为例，截至目前已受理移动支付115392台。

其余支持支付宝支付的站点还有洛龙站、周山站、伊川北站、洛阳站、洛阳东站、孟津站、偃师站、新安站、汝阳站等，也就是说我市境内所有高速站点均可刷手机支付宝通过。

刷支付宝缴高速通行费攻略

●手机支付高速通行费如何完成？

一、驾驶员先将高速公路通行卡交给收费员；

二、打开手机支付宝，点击“付款”；

三、将手机上的支付二维码靠近扫描仪(扫描仪通常在收费窗口下方，安装在一个液晶显示器两侧，液晶显示器会滚动显示收费金额、缴费提醒等内容)，听到“嘀”的一声后，驾驶员就可领票，同时收费员抬杆放行。

●快速缴高速通行费需要注意啥？

从驾驶员拿出手机到驶出车道，整个过程一般不超过15秒。若按照以下注意事项操作，缴高速通行费时间可缩短到5秒——

一、驾驶员在进入车道时，可让同车人帮忙提前打开其手机支付二维码；

二、将手机支付二维码和扫描仪的距离最好控制在50厘米以内，最远不超过1米；

三、确保手机基本平稳，不能剧烈晃动。（洛阳晚报记者 连漪/文 张斌/图）