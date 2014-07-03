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邙山办事处将打造“牡丹特色小镇”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-23 09:25

　　近日，老城区集中签约20个项目，总投资约192亿元，涉及文化旅游、现代物流、牡丹及金融等产业。

　　其中，东北隅文化旅游商业综合体项目总投资60亿元，拟在东北隅办事处辖区建成集商务、文化、居住等功能于一体的洛阳文化深度体验核心区，具有将历史场景再现和创意旅游相结合的效果。

　　牡丹小镇项目位于邙山办事处辖区，总占地面积16.9平方公里，将以牡丹产业为基础，融入文化、旅游、社区建设等多种元素，规划打造牡丹田园综合体、核心区和配套区三大板块，最终建成集牡丹种植、观赏、文化展示、旅游和养生等于一体的具有影响力的“牡丹特色小镇”。

　　邮政电商物流产业园项目也位于邙山办事处辖区，总建筑面积约1.8万平方米，将全面建设物流仓储、物流集散中心及网上货物交易集散中心等，投产后实施“互联网+快递+电商”“一站式”物流模式，形成日处理各类包裹约24万件、年处理量约9000万件、产值超亿元的生产规模。(洛阳晚报记者 冯保萍 特约通讯员 石智卫)
[ 责任编辑：马佳佳]
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