洛阳一女子划伤他人轿车 车身上写“到此一游”

昨日，市民郭先生拨打本报热线66778866：21日，我的车停在延安路与丽新路交叉口附近一家银行门口，车身被人用石块划伤。更气人的是，车身还被划上“到此一游”四个大字。

21日16时许，郭先生到该银行办理业务。几分钟后，他办完业务走出银行大门发现，自己停在银行门口的轿车被人划了，而且车身还被写上“到此一游”四个大字。

正当郭先生生气时，他发现停车区附近有一名女子，正拿着石块划其他车。郭先生当即拦下该女子并报警。

民警赶到后讯问得知，该女子姓王，31岁，自称患有精神类疾病，划车是为了发泄情绪。因沟通不畅，民警又联系上王某的家人出面解决此事。经协商，王某的家人替她赔偿了郭先生的损失。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 肖岩冰）