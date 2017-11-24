西工区入选国家慢性病综合防控示范区

国家卫计委办公厅日前下发《关于公布2016—2017年度国家慢性病综合防控示范区建设评估和复审结果的通知》，确定103个县(市)区为第四批国家慢性病综合防控示范区，我市西工区入选。

随着人们生活方式的改变，以心脑血管疾病、糖尿病等为主的慢性病，已成为影响居民健康和生命质量的重要问题。重视慢性病高危人群，积极采取和有效落实预防性干预措施已刻不容缓。西工区于今年3月启动国家慢性病综合防控示范区创建工作，在慢性病监测、健康教育和健康促进、高危人群发现和干预、患者管理等方面开展工作，成效显著。

近年，通过国家及省级慢性病综合防控示范区创建，我市各地各相关部门开展了一系列联合行动，初步形成了政府主导、部门齐抓共管、社会广泛参与的慢性病防控工作格局，健康环境持续改善，群众健康素养逐步提升。

截至目前，我市已有3个国家慢性病综合防控示范区和6个省级慢性病综合防控示范区。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 耿梅）