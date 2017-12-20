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家里无人烧水壶冒浓烟 民警用木棍消除火患
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-23 09:44

　　昨日，小记从长春路派出所听说一件事儿：当天涧西区一住户家厨房往外冒浓烟，邻居以为该住户家中失火，敲门也无人应答。幸亏民警及时赶到，对该住户家中烧干的水壶进行处理，避免了可能发生的更大火情。

　　昨日11时许，长春路派出所民警接到群众报警：在珠江路小学家属院内，浓烟顺着某单元楼一楼住户家的窗户往外冒，他们敲该住户家门无人应答。

　　民警赶到后发现，浓烟是从该住户家中厨房冒出来的，他们打开厨房窗户看到，冒着火苗的燃气灶上放着一个烧水壶，此时壶里的水已被烧干，壶身也被烧得发黑。民警赶紧找来一根木棍，把烧水壶从燃气灶上移开。

　　随后，民警又让小区物业工作人员关闭该栋楼的天然气总阀门。因该住户长期独居，大家一时联系不到他，又担心他在屋里发生意外。正当民警准备破门入户查看时，有人打通了该住户的电话。原来，他上午出门时，把燃气灶上还在烧着水的事儿给忘了。得知该住户没事，大家才松了一口气。

　　民警提醒：市民要养成离家时检查燃气灶、电器开关是否关闭或者是否存在安全隐患的习惯。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 肖岩冰）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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