自今年3月23日起，由市委宣传部主办，市政府纠风办、洛阳广播电视台、洛阳日报报业集团联合承办的《百姓问政》节目陆续播出，24家职能单位先后走进直播间接受市民问政。时至今日，节目中反映的问题有没有得到解决？群众是否满意？21日晚，《百姓问政看落实》播出第一期，市林业局、市农业局、市畜牧局、市扶贫办等四家单位负责人就相关问题向群众解答。

一盯到底，帮群众解决问题

洛宁县陈吴乡庙上村村民反映，2010年，洛宁县林业部门以更换新证为由，将村民林权证收走，之后便没了音讯。今年首场《百姓问政》反映了该问题，市林业局负责人表示将尽快解决。之后，洛宁县林业局相关负责人也表示将按法定程序尽快发证，然而此事至今依然没有进展。

市林业局局长魏进忠说，节目播出后，市林业局就派专人前往洛宁县与当事人见面，共同商议解决事宜。但是，自2016年6月起，林权证的换证、发放等工作已转移至不动产登记部门，因该部门成立不久，一些工作机构尚未完善，致使该问题未能解决。不动产登记部门承诺，待相关机构完善并有序开展工作后，将第一时间为庙上村村民更换林权证。虽然林权证的更换业务已不在林业部门的管辖范围内，但市林业局也将一盯到底，帮助群众最终解决该问题。

“再难啃的骨头也要啃”

在今年3月30日的节目中，孟津县城关镇上店村村民反映了该村土地确权工作一再推迟的问题。市农业局负责人表示，凡是没有被征用的土地，都要确权到户；实在无法确权到户的，要确股到户，将督促孟津县政府及时做好这项工作。之后，市、县两级农业部门相关负责人来到上店村，对该问题进行了详细了解，并承诺在5月底前颁证到户。但这一承诺没能兑现。

市农业局局长归宝辰表示，截至目前，上店村的土地确权工作已经基本完成，大部分村民的土地确权证书也已制作完成并陆续发放。按照规定，这些证书应该颁发给农户，但可能由于仍需对一些问题进行复查，证件暂时还没有发到农户手中。

归宝辰同时透露，目前我市土地确权工作的完成率已达97.75%，剩下的都是一些有着不同难题的工作，但是“再难啃的骨头也要啃”，坚决完成土地确权工作。

养蜂协会即将成立

今年4月6日，《百姓问政》反映了偃师市府店镇的养蜂户一直无法办理养蜂证的问题，市畜牧局负责人在节目中表示在县级畜牧部门可当天办理，将及时与蜂农联系办证。之后，畜牧部门陆续为部分蜂农办理了养蜂证，但大家普遍表示，畜牧部门应该更加重视养蜂业发展，对产业发展规划、疫情防治体系、技术培训指导、产业扶持政策等进行完善。

市畜牧局局长李治力表示，上次节目之后，市畜牧局加印了500本养蜂证并向相关县(市)区进行分发。同时，市畜牧局也牵头建立了一个蜂农微信群，经常发布一些相关信息，已有近80户养蜂户加入该群。此外，市畜牧局动员养蜂户成立相关协会，已经将相关资料交给了民政部门，目前正在审批当中，以便更好地为蜂农服务。

把好事办好，把实事办实

亢老汉是宜阳县上观乡三合坪行政村石家沟自然村村民，家里只有他和智障妻子两口人，收入微薄，但未能被认定为贫困户。此外，还有村民反映，2016年乡政府承诺将该自然村2公里的村路铺成水泥路，至今未能兑现。

市扶贫办副主任刘剑松表示，市扶贫办将专门派人对亢老汉反映的问题进行调查核实，如果确系遗漏，将及时纳入贫困人口范围进行帮扶，争取让其在短时间内摆脱贫困。另外，政府承诺修路但未能兑现，反映出工作作风还存在问题。市扶贫办将与宜阳县及时协调，尽快把路修好，把好事办好，把实事办实。（洛阳日报记者 李三旺）