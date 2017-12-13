洛阳市委联合督查组前往市城市管理局等处详细了解重点民生实事落实情况

市委十一届五次全会提出，坚持以人民为中心，始终以人民对美好生活的向往为导向，在发展中保障和改善民生，着力完善公共服务体系。18日，市委联合督查组前往市城市管理局等处，详细了解重点民生实事落实情况。

“这个公厕建得相当漂亮，而且里面很干净，没有任何异味，方便咱老百姓。以前，我要跑到附近的商场去解手。”63岁的李建秋是个偏瘫患者，几乎每天都要来芳林南路游园锻炼3个小时，他对这里的公厕设施赞不绝口。

该公厕空间宽敞、通风良好，地砖和墙砖干净平整，挂钩、镜子、干手器等设施配备齐全，座椅可供市民短暂休息。同时，公厕设有第三卫生间，配有成人洗手盆、儿童洗手盆、婴儿护理台，加装了安全抓杆，方便异性人士陪同不能自理的亲属如厕及残障人士如厕。

市委联合督查组随后前往宜阳县实地察看，在滨河南路建业森林半岛对面、青啤印象啤酒花园、滨河南路与骏马大道交叉口附近的3处公厕，发现存在公厕门设置不合理、水龙头损坏、卫生间隔断较低、部分透明玻璃易暴露隐私等问题。督查组现场要求相关部门一一进行改造提升。

在洛龙区八里唐西游园里，居民休闲、锻炼……一片趣意盎然。该游园呈狭长状，内部设置景观广场、休闲廊架、运动场地，外侧有渠，渠上建有两座景观桥梁，与旁边的伊洛路巧妙地相连又相隔。

“我从家步行十分钟就到这儿了，每天来此待上两三个小时，散散步、听听广播，生活好不惬意。”退休职工王松茂说，以前这里是一块废弃的空地，碎石遍地、杂草丛生，出门散步只能在人行道上走，旁边车来车往，既不安全，环境又不好。今年，这里建成小游园，还配备了健身器材，成了老少皆宜的好去处。

位于状元红路和经七路交叉口的老城区体育公园，设有儿童游乐场、五人制足球场、老年门球场等，其中部区域为疏林草地活动区，按照海绵城市的理念设计有深水池，不仅可为水生动植物提供栖息之地，还可供游人亲水游玩。“目前，公园的绿化、办公楼等建设任务已完成，还剩下广场和道路铺装等收尾工作未完成。”市城市管理局副局长刘明来说。

位于高新区辛店镇西沙坡村的洛阳市生活垃圾综合处理园区，由一个日处理能力1500吨的垃圾焚烧发电厂、一个日处理能力350吨的炉渣综合利用厂等组成，现已投产进入试运行阶段。在园区中央控制室，一个超过20平方米的显示屏上不仅有“垃圾房”、焚烧炉等各个处理环节的监控视频，还有一组实时变动的数据。“这个项目实现了垃圾的减量化、资源化、无害化利用。”园区负责人钱千春说。

市城市管理局局长余培仕表示，该局今年承办的6件重点民生实事已完成5件，接下来将想方设法克服困难，采取靠前指挥、挂图作战、一天一督查等方式，督促有关单位完成民生实事收尾工作。同时，及早谋划明年的50处小游园建设等民生实事，督促各建成区早规划、早选址、早施工、早惠民。（洛阳日报记者 姜明明）

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市城管局重点民生实事落实情况

2017年，市城市管理局具体承办重点民生实事6件。截至目前，已完成5件，剩余1件(建成并投用老城区体育公园)正在推进中。

1.城市快速路、主次干道机械化清扫率达到100%，支路街巷机械化作业率在80%以上。城市区新增各类作业车辆180台，各县(市)新增8吨以上多功能机扫车50台。

2017年，我市对城市道路机械化清扫率进行提升，城市区按照机扫道路每10万平方米配置1台多功能洗扫车、人行道每3万平方米配置1台小型机扫车的标准进行提升，同时购置雾炮车进行控尘。截至目前，城市区已新增350台作业车辆，完成年度目标任务，其中抑尘车34台、小型机扫车215台、多功能洗扫车101台。各县(市)新增60台8吨以上多功能机扫车，完成年度目标任务，其中偃师市12台、宜阳县16台、汝阳县6台、孟津县6台、伊川县10台、洛宁县2台、栾川县6台、嵩县2台。城区机动车道面积1306.3万平方米，机械化道路作业面积1308万平方米，快速路、主次干道机械化清扫率已达100%，支路街巷机械化作业率已在80%以上。

2.新建、扩建和改造小游园50处。

在2016年新扩建和改造47处城市游园的基础上，2017年新建、扩建和改造小游园50处。截至目前，已建成51处，其中洛龙区14处(超额完成1处)、西工区8处、老城区4处、高新区3处、伊滨区5处、吉利区2处、涧西区11处、瀍河区4处。

3.实施旱厕改造工程。新建公厕148座，其中城市区76座、县(市)72座。

截至目前，城市区76座公厕全部建成投用，其中涧西区8座、西工区8座、老城区5座、瀍河区4座、洛龙区23座、吉利区2座、高新区10座、伊滨区15座、龙门园区1座；县(市)72座公厕已全部建成，其中偃师市11座、孟津县14座、伊川县11座、宜阳县15座、汝阳县3座、洛宁县8座、栾川县5座、嵩县5座。下一步，市城市管理局将抓好旧厕提升改造，对现状公厕进行详细排查，明确老旧公厕改造标准；制定洛阳市公厕(独立式)建设规范，指导各县(市)区全面提升公厕建设质量，推动“厕所革命”深入开展。

4.积极推进生活垃圾焚烧处理设施和收集转运设施建设，建成1500吨/日处理能力的生活垃圾焚烧发电设施，新增垃圾收转运能力200吨/日。

洛阳市生活垃圾综合处理园区焚烧发电厂项目已投入运行，并于11月1日通过省政府组织的初步核查认定。园区由一个日处理能力1500吨的垃圾焚烧发电厂、一个日处理能力350吨的炉渣综合利用厂及飞灰处理厂、渗滤液处理站、应急填埋场等组成，在满负荷运行下，每年能处理生活垃圾54万吨，基本满足市区生活垃圾的处理要求；每年能发电2.26亿千瓦时，除去自用电后，每年能节约标煤5.88万吨。新建中转站2座，分别是瀍河垃圾站(80吨/日)和涧西垃圾站(120吨/日)；新购垃圾运输车4台(瀍河垃圾站2台载重16吨、涧西垃圾站2台载重10吨)，实现日新增200吨垃圾转运能力。

5.进一步规范建筑垃圾管理，新增建筑垃圾年资源化利用处置能力100万吨。

我市按照省政府确定的资源化利用目标，监督并指导资源化利用企业开展建筑垃圾资源化利用处置工作，现已投用年处理能力100万吨建筑垃圾移动破碎筛分生产线3条(洛龙区西霍屯村征迁工地2条、伊滨区方楼村征迁工地1条)，达到年处理300万吨建筑垃圾处置能力。

6.建成并投用老城区体育公园。

目前，公园地面、绿化、配套建筑等主体工程已完成，正进行园区道路、广场地面的施工作业，确保年底前全部完工。

(市委督查室市政府督查室)