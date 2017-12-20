微信付款后玩“快闪” 洛阳俩男子买烟只付了一毛钱

雅琦 绘图

昨日，市民姚女士给小记来电“吐槽”：我经营一家小商店，前几天有俩男子进店买烟时用微信付款，等他们走了以后我才发现，他们买了三盒烟只付了一毛钱。我想通过晚报提醒做生意的朋友们，当顾客用手机付款时，一定要留心。

54岁的姚女士在老城区人民街附近经营一家小商店，20日21时，两名十七八岁模样的男子来到店里，要买三盒烟。“我把烟拿出来后，对方说没带现金，要用微信付款。”姚女士说，对方拿手机扫柜台上的微信收款二维码后，说了一句“付过款了”，拿起三盒烟就快速离开。几秒钟后，姚女士的手机提示“收到0.1元”。她打开微信查看收款明细发现，三盒烟一共价值48元，那俩男子却只付了一毛钱。姚女士想追上他们，但对方已不见踪影。

“虽然我损失的钱不多，但想通过晚报提醒做生意的朋友们，当顾客通过微信或支付宝付款时，最好当场查验一下手机上的支付信息，以免遭受不必要的损失。”姚女士说，针对此事，她已报警求助，目前警方正在调查。（洛阳晚报记者 王博东）