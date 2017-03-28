洛阳市第二期县处级干部轮训班开班

昨日，全市第二期县处级干部学习贯彻党的十九大精神轮训班在市委党校开班。

市委常委、常务副市长吴孟铎在开班式上作动员讲话，并围绕学习贯彻党的十九大精神作专题辅导报告。他指出，要深刻理解“新思想”的丰富内涵，持续提升政治站位；深刻理解“新时代”的重大判断，增强加快发展的政治自觉；深刻理解“新征程”的战略部署，加快建设现代化洛阳；深刻理解“新要求”的历史担当，积极展现新气象新作为。

吴孟铎强调，学习贯彻党的十九大精神，最终要体现在具体工作成效上。要在学懂弄通做实上下苦功夫、下真功夫，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在学习贯彻中统一思想、凝聚力量、务实重干、积极进取，加快推进“9+2”工作布局，奋力实现“四高一强一率先”奋斗目标，加快建设副中心、打造全省增长极，为决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程作出新的更大贡献。

市委党校常务副校长、党委书记侯超英参加开班式。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 郑昌伟）