洛阳今明两天以晴天为主 气温0℃到11℃

近段时间的洛城，虽然昼夜温差较大，早晨最低气温直逼0℃，但因为有太阳的眷顾，冬天似乎没有想象中那么冷，甚至多了几分温情。

这个双休日，太阳公公依旧殷勤上岗，不过大风又至，干冷的感觉可能更加明显。

今明两天风较大，出门注意保暖

“一个老城，有山有水，全在天底下晒着阳光，暖和安适地睡着，只等春风来把它们唤醒，这是不是个有理想的境界？”这是老舍笔下济南的冬天，在昨日明媚的阳光下，您有没有在洛城找到同样的感觉？

明天就是平安夜了，可能是被洛阳街头巷尾的节日气氛所吸引，一股新冷空气也要来凑凑热闹。

中央气象台预计，今天夜间至明天，受冷空气影响，我国中东部地区将出现大风降温天气，局地降温幅度达8℃，并伴有4级至6级、阵风7级左右的偏北风。

市气象台预计，今天白天全区多云转晴天，偏北风2级至4级，气温0℃到11℃；明天晴天间多云，偏北风4级逐渐减小到2级左右，气温-2℃到8℃。

不知您有没有这种感受，每逢节假日，成群结伴的人显得更加热闹，形单影只的人似乎比平时更加孤独。或许这时候，更能理解“狂欢是一群人的狂欢”这句话的深层含义吧！明天晚上，无论您是打算购物“血拼”还是朋友聚会，或者一个人到街头走走、欣赏美丽的夜景，别忘了穿暖和些再出门哦！

“晴冬至，烂年边”未必正确

昨天是冬至节气，看着外面灿烂的阳光、蓝得透亮的天空，您可能想起一句俗语“晴冬至，烂年边”。这句话的意思是说，如果冬至当天天气晴朗，那么到了过年时很可能阴雨绵绵。

那么，这句话到底有没有道理呢？气象专家说，谚语是古人几千年来长期积累的占天测地的经验，是一种气象统计学概率事件，用来预测天气，不一定正确。

“一般来说，强冷空气的震荡周期在30天左右，也就是说，前一股强冷空气和后一股强冷空气影响的间隔时间多在30天左右，而低纬度的大气震荡周期(也可以看成是暖湿气流活动)一般为40天至50天。”气象专家说，如果冬至当天刚好遇上强冷空气，又没有暖湿气流影响，天气有可能是一个晴冷状态，那么，到了一个多月后的春节，强冷空气周期性来袭，若恰巧碰上暖湿气流到来的周期，冷暖空气交汇，就容易形成雨或雪，也就是所谓的“烂年边”了。不过，每年冬至日期基本在12月21日或22日，而每年过年的日子，前后相差十几天、二十天很平常，所以过年时会不会碰上所谓的周期，这就说不准了。

若根据谚语预测，那么，2018年春节洛阳很有可能泡在雨雪里。您别沮丧，或许老天爷“开恩”，让我们拥抱阳光呢。气象专家说，冬季天气的总体特征是“干一档”和“湿一档”交替，当强冷空气占据主导地位后，我市就会出现晴好干冷天气。（洛阳晚报记者 刘心 通讯员 禹东晖）